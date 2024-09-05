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Tiktok Akımlarına Kafayı Fena Takan Afra Saraçoğlu Sandık Kokusu'nun Tılsım'ıyla Dans Ettiği Anları Paylaştı

Tiktok Akımlarına Kafayı Fena Takan Afra Saraçoğlu Sandık Kokusu'nun Tılsım'ıyla Dans Ettiği Anları Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 01:09

Yalı Çapkını dizisiyle popülaritesini katlayan Afra Saraçoğlu şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla pek bir gündemde bildiğiniz gibi. Bu Sefer de Mina Akdin'le Tiktok dansı çeken Saraçoğlu yine gündemi salladı!

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Türkiye’nin genç ve yetenekli oyuncularından biri olarak dikkat çeken Afra Saraçoğlu, son dönemde hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye’nin genç ve yetenekli oyuncularından biri olarak dikkat çeken Afra Saraçoğlu, son dönemde hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Saç stilinden aşk hayatına ve aile ilişkilerine gündemde kendine yer edinmeyi sık sık başaran Saraçoğlu şu sıralar Tiktok'taki videolarıyla pek bir konuşuluyor!

Saç stilinden aşk hayatına ve aile ilişkilerine gündemde kendine yer edinmeyi sık sık başaran Saraçoğlu şu sıralar Tiktok'taki videolarıyla pek bir konuşuluyor!

Sosyal medyaya fena saran güzel oyuncunun zaman zaman 'kendini öne attığı' düşünülürken...

Sosyal medyaya fena saran güzel oyuncunun zaman zaman 'kendini öne attığı' düşünülürken...

Zaman zaman da mimikleri ve 'mmmlayarak' çektiği videolarla eleştirilerin odağı oluyor.

Zaman zaman da mimikleri ve 'mmmlayarak' çektiği videolarla eleştirilerin odağı oluyor.

O anları merak edenleri şöyle alalım👇

Şimdi de Sandık Kokusu dizisinde Tılsım karakterini canlandıran Mina Akdin'le buluşan Afra Saraçoğlu başka bir Tiktok akımının altına imza attı!

Şimdi de Sandık Kokusu dizisinde Tılsım karakterini canlandıran Mina Akdin'le buluşan Afra Saraçoğlu başka bir Tiktok akımının altına imza attı!
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Gelin o anlara birlikte bakalım👇

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