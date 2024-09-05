Kısa Saçlarıyla Annesi Kris Jenner'ı Aratmayan Kendall Jenner'ın Yeni İmajı Dillere Düştü!
Kısa Saçlarıyla Annesi Kris Jenner'ı Aratmayan Kendall Jenner'ın Yeni İmajı Dillere Düştü!
Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a poz veren Kendall Jenner'ın çekim için baştan yaratılan saç stili dikkat çekti. Kısa saçlarıyla annesi Kris Jenner'a benzetilen Kendall Jenner dillere düştü!
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Moda dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kendall Jenner, yalnızca genç yaşta elde ettiği başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medyadaki etkisiyle de adından söz ettiriyor.
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Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olarak ünlü olan Kendall, modellik yetenekleri ve kişisel çabasıyla sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.
Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a poz veren Kendall Jenner yeni kareleriyle gündeme geldi. Saçlarında değişime giderek cesur bir seçim yapan Kendall, yeni görünümüyle hem moda dünyasında hem de hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.
Kısa saçlarının peruk olduğu düşünülen Jenner bu değişimiyle annesi Kris Jenner'a benzetildi!
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