Emekli Olmuştu: Müzik Dünyasının Efsane İsmi Sir Elton John Bir Gözünde Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı

Elton John, geçtiğimiz yıl sahnelere veda etmiş ve artık ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirtmişti. Emekliliğe adım atan 77 yaşındaki sanatçı şiddetli bir göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.