Emekli Olmuştu: Müzik Dünyasının Efsane İsmi Sir Elton John Bir Gözünde Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı
Emekli Olmuştu: Müzik Dünyasının Efsane İsmi Sir Elton John Bir Gözünde Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı
Elton John, geçtiğimiz yıl sahnelere veda etmiş ve artık ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirtmişti. Emekliliğe adım atan 77 yaşındaki sanatçı şiddetli bir göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.
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Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan ve "Sir" unvanına sahip Elton John, geçtiğimiz yıl sahnelere veda etmişti.
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52 yıllık bir kariyeri geride bırakan John, sahne hayatına son verme kararını, artık kariyerinin yorucu hale gelmesi ve ailesiyle daha fazla vakit geçirme isteğiyle aldığını belirtmişti.
Ancak, efsane sanatçının emekli yaşamının tadını çıkartırken beklenmedik bir sağlık sorunuyla zor günler geçirdiği öğrenildi!
Elton John, son aylarda şiddetli bir göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı. 77 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, göz sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları ve iyileşme sürecini paylaştı.
John, yaz boyunca sadece bir gözünde sınırlı görüşe sahip olmasına neden olan ciddi bir göz enfeksiyonu ile mücadele ettiğini duyurdu. "İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak," diyen Elton John, son birkaç haftadır kendisine büyük destek sağlayan doktor ve hemşire ekibine teşekkür etti. Ayrıca, bu zorlu süreçte aile desteğinin de kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.
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Elton John'un iyileşme sürecinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, sanatçının sağlık durumu ve tedavi süreci, hem hayranları hem de müzik dünyasında endişe uyandırdı!
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Bu adamın Nikita adında bi şarkısı vardı, onun klibinde, alman sınırının duvarında "KAHROLSUN FAŞİZM" diye bi yazı görünüyordu