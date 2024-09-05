Hayatlarının Her Anını, Dolayısıyla da Değişimlerini Yakından Takip Ettiğimiz Influencerların Önceki Halleri
Hayatlarının Her Anını, Dolayısıyla da Değişimlerini Yakından Takip Ettiğimiz Influencerların Önceki Halleri
Çoğu ismin Youtube kanallarına çekip yükledikleri videolarla bugünkü 'influencer' konumuna geldiğini çoğumuz yakından takip ettiğimiz isimlerle şahit oluyoruz. Sosyal medya kullanıcılarına olan etkileri ile magazin dünyasında bile adlarından bahsettirmeye başlayan influncerlar ve tercih ettikleri bu meslek de gün geçtikçe popülarite kazanıyor. Bu süreçte, hayatının her aşamasını milyonların önünde yaşayan ve paylaşan influencerlarımız resmen gözümüzün önünde büyüdü!
Gelin, o çok bilinen ve yakından takip edilen isimlerin yıllar içindeki değişimlerine birlikte bakalım 👇
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1. Duygu Özaslan
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2. Selin Yağcıoğlu
3. Damla Altun
4. Merve Özkaynak
5. Ceren Ceylan
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6. Gökçe Yıldırım
7. Melodi Elbirliler
8. Şeyde Erdoğan
9. Danla Bilic
10. Ala Tokel
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11. Cansu Akın
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