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Hayatlarının Her Anını, Dolayısıyla da Değişimlerini Yakından Takip Ettiğimiz Influencerların Önceki Halleri

Hayatlarının Her Anını, Dolayısıyla da Değişimlerini Yakından Takip Ettiğimiz Influencerların Önceki Halleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 19:26

Çoğu ismin Youtube kanallarına çekip yükledikleri videolarla bugünkü 'influencer' konumuna geldiğini çoğumuz yakından takip ettiğimiz isimlerle şahit oluyoruz. Sosyal medya kullanıcılarına olan etkileri ile magazin dünyasında bile adlarından bahsettirmeye başlayan influncerlar ve tercih ettikleri bu meslek de gün geçtikçe popülarite kazanıyor. Bu süreçte, hayatının her aşamasını milyonların önünde yaşayan ve paylaşan influencerlarımız resmen gözümüzün önünde büyüdü! 

Gelin, o çok bilinen ve yakından takip edilen isimlerin yıllar içindeki değişimlerine birlikte bakalım 👇

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1. Duygu Özaslan

1. Duygu Özaslan

2. Selin Yağcıoğlu

2. Selin Yağcıoğlu

3. Damla Altun

3. Damla Altun

4. Merve Özkaynak

4. Merve Özkaynak

5. Ceren Ceylan

5. Ceren Ceylan
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6. Gökçe Yıldırım

6. Gökçe Yıldırım

7. Melodi Elbirliler

7. Melodi Elbirliler

8. Şeyde Erdoğan

8. Şeyde Erdoğan

9. Danla Bilic

9. Danla Bilic

10. Ala Tokel

10. Ala Tokel
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11. Cansu Akın

11. Cansu Akın

Siz en çok hangi değişime şaşırdınız? Yorumlarda buluşalım!

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