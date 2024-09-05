İkinci Murat Boz Vakamız Hayırlı Olsun: Hadise ve Kerem Bürsin'in Kırmızı Halı Halleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı
İkinci Murat Boz Vakamız Hayırlı Olsun: Hadise ve Kerem Bürsin'in Kırmızı Halı Halleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali'ne giden Hadise ve Kerem Bürsin'in kırmızı halı görüntüleri sosyal medyaya düştü! İkilinin uyumunu görenler Hadise'nin Muraddd'ı Murat Boz'un pabucunu bir çırpıda dama atıp Kerem Bürsin'e yükseldi!
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Hadise ve Kerem Bürsin, bir süredir çok yakın arkadaşlar biliyorsunuz! Özellikle aynı markayla çalışmaya başladıklarından beri pek çok kez yan yana ve oldukça samimi gördük bu ikiliyi!
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Belki Instagram veya X'te denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümek üzere ülkeden beraber çıkış yaptı ikili. Sağ salim de vardılar İtalya'ya.
Hatta dün gece Venedik'ten açtıkları canlı yayındaki flörtöz halleri de epey ilgi çekmişti. Canlı yayının konusu ise özetle Kerem Bürsin'in Hadise'nin kendisini takip etmesi için attığı taklalardı! 🙈
Herkesin merakla beklediği kırmızı halıdan görüntüler geçtiğimiz dakikalarda düştü! Hadise çok şıktı, Kerem de çok yakışıklı!
Fakat asıl olay bu ikiliden buram buram yayılan enerji ve uyum oldu...
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Hadise'yle Kerem'in bakışlarını ve gülüşlerini görenler Murat Boz'un pabucunu bir çırpıda dama attı ve Eros oklarını Kerem'e çevirdi! Hazırsanız, kimler bu ikiliyi nasıl ship'lemiş beraber bakalım! 👇
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