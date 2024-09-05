İkinci Murat Boz Vakamız Hayırlı Olsun: Hadise ve Kerem Bürsin'in Kırmızı Halı Halleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali'ne giden Hadise ve Kerem Bürsin'in kırmızı halı görüntüleri sosyal medyaya düştü! İkilinin uyumunu görenler Hadise'nin Muraddd'ı Murat Boz'un pabucunu bir çırpıda dama atıp Kerem Bürsin'e yükseldi!