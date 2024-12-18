Hande Erçel Beklediğine Yansın: Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'le Meşhur Sosyete Yatında İlk Aşk Pozu!
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilen güzel ve nahif oyuncumuz Esra Bilgiç ile ailenin DJ'i Faruk Sabancı, aşkı gizlememeye karar vermişti hatırlarsanız. En başından beri diğer Sabancı çiftlerinin aksine kameraları ne zaman görse gülücük saçan çiftimiz, birkaç saat önce de aşkı resmileştiren ilk Instagram post'unu ortama bıraktı!
Gönderi, 'ortak' olarak paylaşıldı ve yanak yanağa bir sevda pozu da dahildi üstelik! Sabancıların yat pozları meşhur ona şüphe yok, bunun çok benzeri ailenin kıymetli gelini Nazlı Sabancı'da da var. Fakat bir Sabancı gelininde eksik bu meşhur yat pozu! Buyurun, Sabancılar ve 'ah keşke bizde de olsa' dedirten yatları arasındaki bağı bir inceleyelim 😂
En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç'e son zamanlarda Sabancı ailesine yaptığı büyük girişle konuşuluyor biliyorsunuz!
Kaçıranlar, bilmeyenler için hemen özet geçelim; birkaç ay önce Esra Bilgiç'in Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti.
İddialar doğru da çıktı! Bugüne dek birçok kez beraber görüntülenen ikili her seferinde pek yerindeydi.
Ne zaman kameraları görseler gülücükler saçan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, başından bu yana aşkı saklama taraftarı olmadı yani.
Geçtiğimiz dakikalarda ise aşkı resmileştiren ilk Instagram post'u geldi! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, meşhur sosyete yatında hem keyif çattı hem de poz verdi.
Yalnızca ayrı ayrı paylaşılan pozlar da değildi üstelik. Gönderi "ortak" paylaşıldı ve kafa kafaya verdikleri aşk pozu da dahildi sevdaya!
Sabancıların yat pozları meşhur, takip edenler bilir! Şimdi gerçeklerle yüzleşelim! Ailenin biricik gelininde hemen hemen aynı pozlardan mevcut elbette!
Tek eksik kim bilin bakalım! O meşhur yatları sık sık ziyaret etse de hep tek başına poz veren ve Hakan Sabancı'yla henüz yanak yanağa, kafa kafaya bir tekne pozu olmayan Hande Erçel tabii!
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