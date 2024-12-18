Hande Erçel Beklediğine Yansın: Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'le Meşhur Sosyete Yatında İlk Aşk Pozu!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilen güzel ve nahif oyuncumuz Esra Bilgiç ile ailenin DJ'i Faruk Sabancı, aşkı gizlememeye karar vermişti hatırlarsanız. En başından beri diğer Sabancı çiftlerinin aksine kameraları ne zaman görse gülücük saçan çiftimiz, birkaç saat önce de aşkı resmileştiren ilk Instagram post'unu ortama bıraktı!

Gönderi, 'ortak' olarak paylaşıldı ve yanak yanağa bir sevda pozu da dahildi üstelik! Sabancıların yat pozları meşhur ona şüphe yok, bunun çok benzeri ailenin kıymetli gelini Nazlı Sabancı'da da var. Fakat bir Sabancı gelininde eksik bu meşhur yat pozu! Buyurun, Sabancılar ve 'ah keşke bizde de olsa' dedirten yatları arasındaki bağı bir inceleyelim 😂