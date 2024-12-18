Tiyatronun Duayen İsmi Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren Kıyaslaması!
Tiyatronun Duayen İsmi Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren Kıyaslaması!
Türk tiyatrosunun duayen ismi, on parmağında on marifet efsane sanatçı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılı anısına bir de söyleşi kitabı çıkaran Haldun Dormen, gazeteci Uğur Ugan'ın sorularını yanıtlayarak kendi ağzından hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok açıklamada bulundu.
Dormen'in Bülent Ersoy ve Zeki Müren kıyası ise okucunun dikkatini çekti!
Bülent Ersoy'u Zeki Müren'e göre daha cesur bulduğunu vurgulayan Haldun Dormen, çok konuşulacak bir karşılaştırma yaptı.
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Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri, oyunculuğun yanı sıra yazarlık, çevirmenlik ve yönetmenlik de yapan 96 yaşındaki duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde 70. sanat yılını kutladı.
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Sanat hayatında yarım asrı aşan efsane Haldun Dormen'in 70. sanat yılı etkinliğine birçok ünlü isim katıldı.
Türk tiyatrosuna adını altın harflerle yazdıran kıymetlimiz akabinde bir de 70. sanat yılına özel söyleşi kitabı çıkardı!
Dormen’in kendi ağzından hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair bir anlatı olan kitapta bomba bir Bülent Ersoy & Zeki Müren karşılaştırması vardı...
Ugan'ın "Kimleri abartılı buluyorsunuz? Zeki Müren, Bülent Ersoy veya Liberace'yi rüküş buluyor muydunuz?" sorusu üzerine, Zeki Müren'i hiç rüküş bulmadığını vurgulayan Dormen, Ersoy'un da kadından çok bir star olarak giyindiğinin altını çizdi.
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Dünyaca ünlü Amerikalı piyanist Liberace ile Zeki Müren'in giyim kuşamı ve yarattıkları imaj senelerdir birbirine benzetilip tartışma konusu olduğundan bu soru da yöneltildi Dormen'e.
Fakat asıl olay Bülent Ersoy ve Zeki Müren'i kıyasladığı kesitteydi! Bülent Ersoy'la Zeki Müren gibi bir ahbaplığı olmadığını belirten Dormen, Diva'yı cesaretiyle yüceltti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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