Tiyatronun Duayen İsmi Haldun Dormen'den Çok Konuşulacak Bülent Ersoy ve Zeki Müren Kıyaslaması!

Türk tiyatrosunun duayen ismi, on parmağında on marifet efsane sanatçı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılı anısına bir de söyleşi kitabı çıkaran Haldun Dormen, gazeteci Uğur Ugan'ın sorularını yanıtlayarak kendi ağzından hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok açıklamada bulundu.

Dormen'in Bülent Ersoy ve Zeki Müren kıyası ise okucunun dikkatini çekti!

Bülent Ersoy'u Zeki Müren'e göre daha cesur bulduğunu vurgulayan Haldun Dormen, çok konuşulacak bir karşılaştırma yaptı.