Manga'ya Büyük Diss Geldi: Redd'in Solistinden Tayyip Erdoğan Sloganı Atanlara Olay Cevap!
Manga'ya Büyük Diss Geldi: Redd'in Solistinden Tayyip Erdoğan Sloganı Atanlara Olay Cevap!
Yılı kapatmadan üst üste magazin kaosları yaşıyoruz! Geçtiğimiz dakikalarda müzik dünyasından bir kaos daha ortama giriş yaptı. Redd grubu, konseri bittikten sonra sahneden indiğinde seyirciler tarafından Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılmaya başladı.
Seyircilerin ısrarı üzerine sahneye geri dönen Redd grubunun solisti Doğan Duru önce sloganı atan seyirciye cevap verdi, sonra da Manga'ya koca bir diss gönderdi!
Buyurun, neler olmuş birlikte görelim.
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Son birkaç gündür tüm ihtiyacımız olan kaosu kökünden alıyoruz biliyorsunuz! Ünlülerimizin bir konuşası, yıl bitmeden bize malzeme veresi geldi adeta. Geçtiğimiz saatlerde de Redd grubunun konserinden bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı!
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Başta Nefes Bile Almadan olmak üzere Prensesin Uykusu, Sevmeden Geçer Zaman gibi şarkılarıyla yıllardır kulaklarımızın pasını silen Redd, konser bittikten sonra seyirciler tarafından yeniden sahneye çağırıldı. Ve Tayyip Erdoğan sloganları atılmaya başladı.
Israr üzerine sahneye birkaç şarkı daha söylemek üzere geri dönen Redd grubunun solisti Doğan Duru, başlamadan önce "Bizi abuk sabuk şeylerle tehdit edemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Ardından Manga'ya koca bir diss attı. "Siz onu gidin Manga'ya falan söyleyin" dedi.
İşte o anlar👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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