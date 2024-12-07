Hülya Avşar'ın Israrlı Cezaevi Soruları Karşısında Sinirlerine Hakim Olamayan Deniz Seki Avşar'a Sert Çıktı!
Hülya Avşar'ın Israrlı Cezaevi Soruları Karşısında Sinirlerine Hakim Olamayan Deniz Seki Avşar'a Sert Çıktı!
Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programı ile son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Konuklarına sorduğu sorular nedeniyle kimi zaman çok eleştirilen Hülya Avşar, tüm eleştirilere rağmen konuklarını zorlamaktan da vazgeçmiyor. Programın son bölümünde Deniz Seki'yi ağırlayan Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını! Seki'ye ısrarla cezaevi günlerini soran Avşar ısrarın dozunu fazla kaçırınca Deniz Seki'nin tepkisi ile karşılaştı!
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Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programı ile çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
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Ünlü isim programında ağırladığı konuklarına sorduğu zorlu sorular ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor, kimi zaman da eleştiri yağmuruna tutuluyor.
İşte bugün de o günlerden birindeyiz! Son programında Deniz Seki'yi ağırlayan Hülya Avşar yine soruları ile konuğunu epey terletti.
Deniz Seki'ye ısrarla cezaevi günleri ile ilgili sorular soran Hülya Avşar, konuğunun bu konulara girmemesini istemesine rağmen ısrarına devam edince olanlar oldu!
"Ben şunu öğrenmek istiyorum" diyen Avşar'ın sözünü kesen Deniz Seki, "Oraları açmayalım ne olur" dese de Avşar, "Oraları açmayacağım ama" deyince Deniz Seki kendini tutamadı ve "Deyip deyip..." diyerek Avşar'a sert çıkıştı.
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Seki'nin tepkisine rağmen sorularına devam eden Avşar, "Cezaevine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana" diye sorunca Deniz Seki'den "Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim" yanıtını aldı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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