Hülya Avşar'ın Israrlı Cezaevi Soruları Karşısında Sinirlerine Hakim Olamayan Deniz Seki Avşar'a Sert Çıktı!

Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programı ile son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Konuklarına sorduğu sorular nedeniyle kimi zaman çok eleştirilen Hülya Avşar, tüm eleştirilere rağmen konuklarını zorlamaktan da vazgeçmiyor. Programın son bölümünde Deniz Seki'yi ağırlayan Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını! Seki'ye ısrarla cezaevi günlerini soran Avşar ısrarın dozunu fazla kaçırınca Deniz Seki'nin tepkisi ile karşılaştı!