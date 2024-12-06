Mabel Matiz'in Son Şarkısı Cicim Sarhoş'un Nostaljinin Dibini Yaşatan Son Klibi Kullanıcılardan Övgü Topladı!
Mabel Matiz'in Son Şarkısı Cicim Sarhoş'un Nostaljinin Dibini Yaşatan Son Klibi Kullanıcılardan Övgü Topladı!
Türk müzik sektörünün en sıra dışı ve sevilen sanatçılarından bir tanesi şüphesiz ki Mabel Matiz. Gerek klipleri gerek kombinleri ile ilgi çeken ve sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı Cicim Sarhoş'un klibinin yayınlandığını duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Mabel Matiz'in izleyenlere nostalji yaşatan yeni klibi sosyal medya kullanıcılarından övgü topladı.
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Müzik sektörünün en sıra dışı sanatçılarından biri olan Mabel Matiz'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı kendine has tarzı, eşsiz sesi ve kombinleri ile magazin gündeminde yerini sık sık alan isimlerden biri.
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Her şarkısı ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Mabel Matiz, ne dese ne yapsa sosyal medyanın gündemine oturmayı da başarıyor biliyorsunuz ki.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde X hesabından yaptığı paylaşım ile yeni şarkısı Cicim Sarhoş'un video klibinin yayınlandığını duyurdu!
"Haftalardır bana garip ve hoş bir nostalji yaşatan, hem güldürüp hem gözlerimi yaşartan, her detayıyla ilginç bir bağ kurduğum “Cicim Sarhoş” video klibi yayında!" açıklamalarında bulunan Matiz, klibinin hikayesini de anlattı!
Mabel Matiz'in izleyenlere nostaljinin dibini yaşattığı yeni video klibi sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı!
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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