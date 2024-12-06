Sahne Kombini ve Performansıyla Övgü Yağmuruna Tutulan Gülşen'den 'Yapıyorum Bu Sporu' Paylaşımı!

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Kimi zaman sahne kombinleri ile eleştirilen Gülşen, kendi bildiğini okumaktan hiç vazgeçmeyen nadir isimlerden biri. Geçtiğimiz saatlerde son konserinden pozlar paylaşan Gülşen, yine hem sahne kombini hem performansı ile övgü yağmuruna tutuldu!