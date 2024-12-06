Sahne Kombini ve Performansıyla Övgü Yağmuruna Tutulan Gülşen'den 'Yapıyorum Bu Sporu' Paylaşımı!
Sahne Kombini ve Performansıyla Övgü Yağmuruna Tutulan Gülşen'den 'Yapıyorum Bu Sporu' Paylaşımı!
Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Kimi zaman sahne kombinleri ile eleştirilen Gülşen, kendi bildiğini okumaktan hiç vazgeçmeyen nadir isimlerden biri. Geçtiğimiz saatlerde son konserinden pozlar paylaşan Gülşen, yine hem sahne kombini hem performansı ile övgü yağmuruna tutuldu!
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1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Ünlü şarkıcı sadece başarıları ile değil aynı zamanda açıklamaları ve sahne tarzları ile de gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Cesaret deyince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen'in sahne kıyafetlerini anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz...
Ünlü şarkıcı kimi zaman sahne kombinleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Gülşen, her zaman kendi bildiği yoldan yürümeye de devam etti biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz saatlerde son konserinden pozlar paylaşan Gülşen, yine sıra dışı tarzı ile dikkat çekti! Gülşen, paylaşımına "Yapıyorum bu sporu" notunu düştü.
Ünlü şarkıcının kombini de sahne performansı da sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu!
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Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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