Aydilge'den 2024'ün En Çok Dinlenen Şarkısı Cıstak'ın Yapımcısı İbrahim Tilaver'e Kapak Niteliğinde Yanıt!

Yıl boyu merakla beklenen Spotify 2024 Wrapped listeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı 'Cıstak' olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcı Aydilge ise Cıstak şarkısının sözlerinden ve bu şarkının yılın en çok dinlenen parçası olmasından rahatsız olduğunu dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Cıstak'ın yapımcısı İbrahim Tilavet ise Aydilge'yi eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Aydilge'den Tilaver'e kapak niteliğinde yanıt geldi.