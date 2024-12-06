Aydilge'den 2024'ün En Çok Dinlenen Şarkısı Cıstak'ın Yapımcısı İbrahim Tilaver'e Kapak Niteliğinde Yanıt!
Aydilge'den 2024'ün En Çok Dinlenen Şarkısı Cıstak'ın Yapımcısı İbrahim Tilaver'e Kapak Niteliğinde Yanıt!
Yıl boyu merakla beklenen Spotify 2024 Wrapped listeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı 'Cıstak' olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcı Aydilge ise Cıstak şarkısının sözlerinden ve bu şarkının yılın en çok dinlenen parçası olmasından rahatsız olduğunu dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Cıstak'ın yapımcısı İbrahim Tilavet ise Aydilge'yi eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Aydilge'den Tilaver'e kapak niteliğinde yanıt geldi.
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Yıl boyu merakla beklenen Spotify 2024 Wrapped listeleri geçtiğimiz günlerde açıklandı ve Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.
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Ünlü şarkıcı Aydilge ise Cıstak şarkısının sözlerinden ve bu şarkının yılın en çok dinlenen parçası olmasından rahatsız olduğunu dile getiren bir paylaşımda bulundu.
Cıstak parçasının yapımcısı İbrahim Tilaver, Aydilge'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı eleştiri sonrasında Aydilge'yi Kiralık Aşk dizisinin jeneriği üzerinden eleştirmeye çalıştı.
İki cümle üzerine bir paragraflık açıklama yapan Aydilge'den ise İbrahim Tilaver'e kapak niteliğinde yanıt geldi. Aydilge, "Kendini sorgulamak yerine beni itibasızlaştırmak için bir açık bulmaya çalışıp, bula bula Kiralık Aşk dizisine şarkı yapmamı bulmak, oldukça acıklı bir durum." cümleleriyle başladığı sözlerini "Bir romantik komedi olan Kiralık Aşk, (Tabi ki her şeyinden sorumlu olamam, ben sadece jenerik şarkısını yaptım) genel olarak kadınların şiddet gördüğü, mafyanın yüceltildiği, para sahibi olmanın karakter sahibi olmaktan daha önemli gösterildiği şarkı ve dizlere göre çok daha masumdur." cümleleriyle bitirdi. 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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