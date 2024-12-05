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Spotify'ın 2024 Karnesi Sonucu Türkiye'nin En Çok Dinlenilen Şarkısı Seçilen 'Cıstak'a Aydilge'den Tepki

Spotify'ın 2024 Karnesi Sonucu Türkiye'nin En Çok Dinlenilen Şarkısı Seçilen 'Cıstak'a Aydilge'den Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2024 - 12:23

Spotify 2024 Wrapped listeleri geçtiğimiz gece açıklandı. Spotify kullanıcıları yıl boyunca bekledikleri müzik karnelerine ulaşırken Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar ve şarkılar da gün yüzüne çıktı. Ünlü isimler yıl boyunca edindikleri dinlenme sayılarını ve kendi listelerini de paylaştı. Fakat sosyal medyadan yılın enleri seçilen o isimlere tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Yılın şarkısı seçilen 'Cıstak' parçasına bir tepki de Aydilge'den geldi!

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Spotify 2024 Wrapped sonuçlarına göre Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

Spotify 2024 Wrapped sonuçlarına göre Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

Galibiyeti elinde tutan 'Cıstak' parçası sosyal medya kullanıcılarının çoğu tarafından ülkenin müzik zevkini sorgulatırken tepkiler gecikmedi.

Galibiyeti elinde tutan 'Cıstak' parçası sosyal medya kullanıcılarının çoğu tarafından ülkenin müzik zevkini sorgulatırken tepkiler gecikmedi.

Birinciliği elinde tutan şarkıya gelen tepkilere bu içeriğimde yer verdik:

'Cıstak' şarkısının ülkemizde en çok dinlenen parça seçilmesine bir eleştiri de şarkıcı Aydilge'den geldi. Özellikle parçanın "Aldım marka, bakmıyo'm faturasına, Adı Katarina, verdim tam arasına'' gibi sözlerine dikkat çeken isim sözlerini esirgemedi.

'Cıstak' şarkısının ülkemizde en çok dinlenen parça seçilmesine bir eleştiri de şarkıcı Aydilge'den geldi. Özellikle parçanın "Aldım marka, bakmıyo'm faturasına, Adı Katarina, verdim tam arasına'' gibi sözlerine dikkat çeken isim sözlerini esirgemedi.

Konu şarkı ve şarkı sözleri olunca tepkisini sık sık dile getiren Aydilge "Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar evet...Kabul etmeliyiz ki bu bizim kültürümüzün bir parçası oldu evet. Gittikçe materyalistleşen ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret gören bir yanımız var. Ama yılmak yok. " ifadelerini kullandı.

Konu şarkı ve şarkı sözleri olunca tepkisini sık sık dile getiren Aydilge "Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar evet...Kabul etmeliyiz ki bu bizim kültürümüzün bir parçası oldu evet. Gittikçe materyalistleşen ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret gören bir yanımız var. Ama yılmak yok. " ifadelerini kullandı.

Aydilge'nin "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırdığı ve sözlerini yerden yere vurduğu o tepkisini şöyle bırakalım...

Aydilge'nin "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırdığı ve sözlerini yerden yere vurduğu o tepkisini şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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