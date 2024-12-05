Transparan Elbisesiyle Çok Konuşulan Şevval Şahin'den "Göğüslerin Silikon mu?" Sorusuna Dobra Yanıt!
Transparan Elbisesiyle Çok Konuşulan Şevval Şahin'den "Göğüslerin Silikon mu?" Sorusuna Dobra Yanıt!
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve o günden bu yana gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi. Bu zamana kadar birçok kombiniyle gündeme gelen Şahin, geceye de tepeden tırnağa transparan bir elbise ile katıldı. Kombiniyle gündem olan Şahin, sosyal medyada kendisine sorulan 'Göğüslerin silikon mu?' sorularını da yanıtsız bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biri biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü güzel katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar, özel hayatı, güzelliği ve özellikle de fiziği ile sık sık gündemimizdeki yerini alıyor.
Geçtiğimiz akşam Victoria's Secret gecesinde boy gösteren Şevval Şahin'in tepeden tırnağa transparan ve iç çamaşırsız kombini gündem olmuştu hatırlarsanız.
Kombiniyle çok konuşulan Şahin, sosyal medyada kendisine sorulan "Göğüslerin silikon mu?" sorularını da yanıtsız bırakmadı.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın