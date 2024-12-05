Transparan Elbisesiyle Çok Konuşulan Şevval Şahin'den "Göğüslerin Silikon mu?" Sorusuna Dobra Yanıt!

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve o günden bu yana gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi. Bu zamana kadar birçok kombiniyle gündeme gelen Şahin, geceye de tepeden tırnağa transparan bir elbise ile katıldı. Kombiniyle gündem olan Şahin, sosyal medyada kendisine sorulan 'Göğüslerin silikon mu?' sorularını da yanıtsız bırakmadı.