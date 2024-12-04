Victoria's Secret Gecesine Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesiyle Katılan Şevval Şahin Dikkat Çekti!
Victoria's Secret Gecesine Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesiyle Katılan Şevval Şahin Dikkat Çekti!
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen, o günden sonra da magazin dünyasına emin adımlarla tutunan Şevval Şahin, geçtiğimiz saatlerde Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi. Kusursuz fiziğiyle olduğu kadar kombinleriyle de tüm gözleri üzerine düzenli olarak çeken Şahin, bu sefer de tepeden tırnağa transparan elbisesiyle salındı. Şahin'in kombinini gören herkes, dönüp bir daha baktı. Sosyal medyada da büyük olay oldu tabii! Buyurun, beraber inceleyelim!
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2018'de Miss Turkey güzeli seçilen, o gün bugündür de diğer güzellere kıyasla çok daha fazla ilgi çeken Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kusursuz fiziğiyle çok başarılı bir model olan Şahin, aynı zamanda oldukça aktif bir sosyal medya fenomeni haline de gelmiş durumda.
Türkçe ve İngilizce kelimeleri karıştırarak yarattığı kendine has dil, enteresan açıklamaları, hayat tarzı ve hepsi birbirinden iddialı kombinleri de cabası!
Bu gece de yine bir davet kombiniyle gündemimizde kendisi! Geçtiğimiz saatlerde Victoria's Secret gecesinde boy gösteren Şahin, tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle, iç çamaşırsız katıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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