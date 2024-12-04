Aile Karışık ama İşler Yolunda: Mücevher Reklamında Oynayan Nazlı Sabancı'nın Taktığı Takılar Dudak Uçuklattı
Aile Karışık ama İşler Yolunda: Mücevher Reklamında Oynayan Nazlı Sabancı'nın Taktığı Takılar Dudak Uçuklattı
2017'de Hacı Sabancı'yla yaşadığı aşk vesilesiyle hayatımıza giren ve Sabancı gelini olduktan sonra da gündemimizden düşmeyen Nazlı Sabancı, sosyetenin en popüler ve sevilen gelini desek yalan olmaz! Başta sürtüşmeli başladığı iddia edilse de kaynanası Arzu Sabancı'ya pek düşkün olan Nazlı Sabancı, şimdilerde 1 yaşındaki minik kızı Arzu Alara ile vakit geçiriyor. Ailenin başında tatsız bir konu var ama Nazlı Sabancı'nın bügün gündemimizde olmasının sebebi oynadığı reklamda seçtiği takıların dudak uçuklatan fiyatı! Hadi Nazlı gelin ne takıp takıştırmış beraber bakalım...
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Sabancılar Türk magazininde kraliyet ailesinin bir başka varyasyonuymuşçasına gündemden düşmüyor biliyorsunuz. En çok konuştuğumuz aile bireylerinden ikisi ise 2017 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2021'de de dünyaevine giren Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı!
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Aileye girme süreci bize yansıdığı kadarıyla pek de kolay olmayan, çünkü kaynana Arzu Sabancı'nın kuralları ve isteklerini yerine getirmeye emek harcadığı bir dönem geçiren Nazlı Sabancı, zaman içerisinde sosyetenin en gözde ve en sevilen gelini haline geldi biliyorsunuz.
Son zamanlarda, geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları kızı Arzu Alara'yla vakit geçiren fakat cemiyetin davetleri ve etkinliklerini bir an olsun aksatmayan Nazlı Sabancı, şimdilerde bir miktar tatsız bir meseleyle uğraşıyor. Bütün aileyi ilgilendiren bir mesele fakat malumunuz, yasak var konuşamıyoruz.
Fakat zaten gelin Nazlı'nın şu an gündemimizde olmasının sebebi bundan apayrı bir konu! Nazlı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde bir markayla yaptığı iş birliğinde çekilen reklamı sosyal medya hesabından paylaştı.
Nazlı Sabancı'nın reklamını yapmak için kendisine seçtiği takılarının fiyatı ise resmen çenemizin aşağı düşmesine sebep oldu...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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