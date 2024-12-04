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Transparan Elbisesi Üstünden Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Yasemin Allen'dan Tokat Gibi Cevap!

Transparan Elbisesi Üstünden Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Yasemin Allen'dan Tokat Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2024 - 19:01

En son Bahar dizisinde kısa bir süreliğine 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Men of The Year Ödül Töreni'ne tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle katılmıştı. Sosyal medyada kiminin övgüsünü kiminin eleştirisini toplayan kombin, gündem olmuştu. Geceden kalan fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Kay Allen, ahlak bekçiliği yaparak transparan elbisesinden dem vuran kullanıcıyı görünce yerinde duramadı. Tokat gibi bir cevap verdi...

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En son kısa bir süreliğine Bahar dizisinde "Dora" rolüyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, oyunculuğu, duru güzelliği, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biri biliyorsunuz.

En son kısa bir süreliğine Bahar dizisinde "Dora" rolüyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, oyunculuğu, duru güzelliği, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biri biliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde gündemin göbeğine oturmasının sebebi ise zaman zaman olduğu üzere gece için seçtiği kombin olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gündemin göbeğine oturmasının sebebi ise zaman zaman olduğu üzere gece için seçtiği kombin olmuştu.

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni'nde tepeden tırnağa transparan bir elbise içinde boy gösteren Yasemin Kay Allen, kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerinin de tepkisini çekmişti.

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni'nde tepeden tırnağa transparan bir elbise içinde boy gösteren Yasemin Kay Allen, kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerinin de tepkisini çekmişti.

Allen'ın kombinine gelen eleştirilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geceden karelerini kendi sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcının ahlak bekçiliği yaptığı yorumu görünce yerinde duramadı.

Geceden karelerini kendi sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcının ahlak bekçiliği yaptığı yorumu görünce yerinde duramadı.

Allen, "Kendinizi satıyormuşsunuz gibi" diyerek transparan elbisesini ayıplayan kullanıcıya, "İnsan vücudu kutlanmalı, kıyafetlerin en muhafazakar olanı bile gözlemciye göre erotik olabilir" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.

Allen, "Kendinizi satıyormuşsunuz gibi" diyerek transparan elbisesini ayıplayan kullanıcıya, "İnsan vücudu kutlanmalı, kıyafetlerin en muhafazakar olanı bile gözlemciye göre erotik olabilir" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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