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Öfkesine Hakim Olamayıp Peşinden Gelen Muhabirlere Saldıran Ünlülerin Kendilerini Kaybettiği İkonik Anlar!

Öfkesine Hakim Olamayıp Peşinden Gelen Muhabirlere Saldıran Ünlülerin Kendilerini Kaybettiği İkonik Anlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2024 - 00:51

Magazin muhabirlerinin ünlülerin peşini hiç bırakmadığının, röportaj almak için yaptıkları ısrarın tahammül zorlayıcı olabileceğinin farkındayız... Fakat unutmamak lazım! Ünlülerimiz her ne kadar bu 'görüntülenme' ve 'özel hayatla gündeme gelme' konusundan rahatsız olduğunu söylese de büyük oranda magazin var olduğu sürece varlar!

Kimseciklerin onları konuşmadığı, yalnızca dizilerini, filmlerini, gösterilerini izledikleri bir senaryoda şimdiki popülaritelerine sahip olmaları mümkün mü sizce? Bizce şüpheli...

Şimdilerde muhabirlere yaklaşım eskiye oranla daha iyi. Nasıl derseniz, eskiden ünlüler tarafından gösterilen abartı tepkiler artık çok daha nadir yaşanıyor. Abartı tepki derken ciddi ciddi saldırmaktan bahsediyoruz bu arada... 

Hazırsanız gelin, zamanında muhabirlere kızıp kendini kaybederek saldıran 11 ünlü ismimizin ikonik anlarına beraber bakalım.

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1. Cem Yılmaz

2. Emre Kınay

3. Teoman

4. Ozan Güven

5. Ozan Doğulu

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6. Hande Ataizi

7. Timuçin Esen

8. Nejat İşler

9. Erkan Petekkaya

9. Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya, Sinem Erülgen'la sahilde öpüşürken yakalanınca muhabirlere saldırıp, tekme tokat dalmıştı. Petekkaya bu olay yaşandığında hala evliydi.

10. Levent Kırca

10. Levent Kırca

2009 yılında Levent Kırca, bir kadınla görüntülenince sinirlenip muhabirlere saldırmıştı. Ağza alınmayacak küfürler söyleyip diğer müşterileri rahatsız ettiği söylenmişti.

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11. Oktay Kaynarca

11. Oktay Kaynarca

40 yıl düşünseniz böyle bir harekette bulanacağı aklınıza gelmeyecek Oktay Kaynarca 2006 yılında genç bir kadınla görüntülenince o tarihlerde oynadığı Süleyman Çakır rolüne girip muhabirlerin üzerine yürümüş, sonra da belinden tabanca çıkartarak tehditler savurmuştu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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