Öfkesine Hakim Olamayıp Peşinden Gelen Muhabirlere Saldıran Ünlülerin Kendilerini Kaybettiği İkonik Anlar!

Magazin muhabirlerinin ünlülerin peşini hiç bırakmadığının, röportaj almak için yaptıkları ısrarın tahammül zorlayıcı olabileceğinin farkındayız... Fakat unutmamak lazım! Ünlülerimiz her ne kadar bu 'görüntülenme' ve 'özel hayatla gündeme gelme' konusundan rahatsız olduğunu söylese de büyük oranda magazin var olduğu sürece varlar!

Kimseciklerin onları konuşmadığı, yalnızca dizilerini, filmlerini, gösterilerini izledikleri bir senaryoda şimdiki popülaritelerine sahip olmaları mümkün mü sizce? Bizce şüpheli...

Şimdilerde muhabirlere yaklaşım eskiye oranla daha iyi. Nasıl derseniz, eskiden ünlüler tarafından gösterilen abartı tepkiler artık çok daha nadir yaşanıyor. Abartı tepki derken ciddi ciddi saldırmaktan bahsediyoruz bu arada...

Hazırsanız gelin, zamanında muhabirlere kızıp kendini kaybederek saldıran 11 ünlü ismimizin ikonik anlarına beraber bakalım.