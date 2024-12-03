Giray Altınok'tan Kendisini Yerlere Göklere Sığdıramayan Tolga Çevik'e Aynı Koltuktan Duygusal Teşekkür
Giray Altınok'tan Kendisini Yerlere Göklere Sığdıramayan Tolga Çevik'e Aynı Koltuktan Duygusal Teşekkür
İki sezondur hem senarist koltuğunda yer aldığı hem de başrolünü oynadığı Prens dizisiyle tüm gözleri üzerine çeken Giray Altınok, son dönemlerin en popüler komedyenlerinden biri. Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce Tolga Çevik 'İbrahim Selim ie Bu Gece' programına katıldığında favori yeni nesil komedyeninin Altınok olduğunu dile getirmişti. Çevik'ten aylar sonra İbrahim Selim'e konuk olan Giray Altınok, ustasına teşekkürü unutmadı!
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Geçtiğimiz haziran ayında milyonlar tarafından severek izlenilen İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu kıymetli komedyenimiz Tolga Çevik'ti hatırlarsanız.
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Yeni nesil komedyenler arasında favorisinin kim olduğu sorulan Tolga Çevik, "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" demiş, Giray Altınok'u da yerlere göklere sığdıramamıştı.
Birkaç gün önce, Prens dizisiyle fırtınalar estiren Giray Altınok da İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu!
Programı kapatırken, "Benim söyleyeceğim bir şey var" diyen Giray Altınok'tan aynı koltuktan kendisini övgüye boğan ustasına teşekkür etti.
Altınok, "Bu koltuk Tolga Çevik'in beni övdüğü koltuk. Benim için çok kıymetli. Ben Tolga Çevik'i çok severim, çok da hayranıyımdır. Bu koltukta benim için çok güzel şeyler söylemişti. Bu koltukta oturabilme şerefine nail olduğum için çok mutuyum. Ona çok selam söylüyorum, büyük hayranıyım" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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