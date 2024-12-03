Birce Akalay'a Jest, Hande Erçel'e Rest: Kaynana Arzu Sabancı, Müstakbel Gelinini Yine Es Geçti!

Magazine sık sık gündem olan elit Sabancı ailesinde son zamanlarda en çok Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ikinci yılını dolduran çift, 'iki ay sürmez' diyenleri haksız çıkararak oldukça tutkulu ve düzenli bir ilişki yaşıyor. Sık sık eleştiriye maruz kalan, her adımları olay yaratan çiftin aşkının bir de ilk günden beri süregelen Arzu Sabancı ayağı var... Belki biliyorsunuzdur, Hakan ve Hande'nin adı beraber anılmaya başladığından beri Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i onaylamadığı, aileye de gelin olarak istemediği konuşuluyor. Şimdiye dek ikilinin arasında bir gerilim olduğunu gösteren bazı Arzu Sabancı göndermeleri var, bugün de onlardan birine dikkat çekeceğiz! Hazırsanız sizi aşağı alalım!