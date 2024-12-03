Birce Akalay'a Jest, Hande Erçel'e Rest: Kaynana Arzu Sabancı, Müstakbel Gelinini Yine Es Geçti!
Magazine sık sık gündem olan elit Sabancı ailesinde son zamanlarda en çok Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ikinci yılını dolduran çift, 'iki ay sürmez' diyenleri haksız çıkararak oldukça tutkulu ve düzenli bir ilişki yaşıyor. Sık sık eleştiriye maruz kalan, her adımları olay yaratan çiftin aşkının bir de ilk günden beri süregelen Arzu Sabancı ayağı var... Belki biliyorsunuzdur, Hakan ve Hande'nin adı beraber anılmaya başladığından beri Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i onaylamadığı, aileye de gelin olarak istemediği konuşuluyor. Şimdiye dek ikilinin arasında bir gerilim olduğunu gösteren bazı Arzu Sabancı göndermeleri var, bugün de onlardan birine dikkat çekeceğiz! Hazırsanız sizi aşağı alalım!
Ömer Sabancı'nın kıymetli eşi, sırasıyla Hacı, Hakan ve Kerim'in biricik annesi Arzu Sabancı, Sabancı ailesinin magazinde en çok yer edinen üyelerinin başında geliyor biliyorsunuz.
Sosyal medyayı son yıllarda oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı'yı yeni yeni daha yakından tanıyoruz fakat kendisinin elit magazine düşmesinin sebebi en başından beri kati kaynana kuralarından geliyor!
Şimdilerde büyük oğlu Hacı Sabancı'nın eşi, yani gelini Nazlı Sabancı'yla arasından su sızmıyor ve gelin kaynana çok güzel düşman çatlatıyorlar ona şüphe yok. Fakat biz unutmuyoruz, Nazlı henüz Hacı ile sevgiliyken Arzu Sabancı'nın aileye gelin gelebilmesi için kendisinden bazı istekleri olmuştu. Ayrıca Nazlı, ciddi ciddi Sabancı ailesi gelini unvanını taşıyabilmek için de ilmek ilmek hazırlanmış, adapte edilmişti Arzu Sabancı tarafından.
Seneler içinde şahane bir bağ kurdular ve birbirlerine de pek düştüler fakat her şey kaynana Arzu Sabancı'nın isteklerine uygun gerçekleşti.
Seneler sonra "oyuncu gelin" bombası ortanca oğlu Hande Erçel'den gelince Arzu Sabancı'nın kaynanalık hamleleri yeniden gündeme oturmaya başladı.
En başından bugüne Arzu Sabancı'nın Hande'yi gelin olarak istemediği ve onaylamadığı dedikoduları konuşuldu. Bir kişi de çıkıp "öyle bir şey yok" demeyince, iki senedir hiçbir şekilde bir yakınlık görülemeyince dedikodular daha da arttı. E zaten alışıktık Nazlı'yla olan sürece, dolayısıyla Hande'nin bazı hamleleri de Arzu Sabancı'nın gözüne girebilmek üzere atılan hamleler olarak değerlendirildi.
Harper's Bazaar bu ay kapak kızı olan Hande Erçel'i önce 👇
Diğer kapak kızı Birce Akalay'ı da sonra resmi Instagram hesabından paylaştı.
Magazin Gözü'nün iddiasına göre Arzu Sabancı'dan Birce Akalay'a hemen "like" gelirken, Hande Erçel'in fotoğrafı kalpsiz kaldı...
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