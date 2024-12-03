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Yüzüne Ne Olmuş? Kaş Modelini Bir Türlü Seçemeyen Selin Ciğerci'ni Son Hali Görenleri Şoka Soktu!

Yüzüne Ne Olmuş? Kaş Modelini Bir Türlü Seçemeyen Selin Ciğerci'ni Son Hali Görenleri Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2024 - 22:54

Sosyal medya paylaşımları, aşk hayatı ve güzellik merkezleriyle sık sık magazin gündemine düşen fenomen Selin Ciğerci, son zamanlarda Gökhan Çıra ile evlat edindiği kızı Selenay'la daha sessiz ve sakin bir hayat sürüyor biliyorsunuz. En son Icardi'yle aşk yaşadığı dedikoduları çıkan Selin Ciğerci, iddiaları jet hızıyla yalanlamış, 'Saçmalamayın' demişti hatırlarsanız. Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise yüzündeki bariz büyük değişim oldu! Sosyal medya hesabından ürünlerini tanıttığı ve kaş modeline karar vermeye çalıştığı birkaç video paylaşan fenomenin çenesinin ekstra uzunluğu ve yüzündeki açıklanamayan farklılık gözlerden kaçmadı! Buyurun, beraber inceleyelim...

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Cinsiyet geçiş sürecinden sonra sosyal medyada geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve fenomenliğini iş kadınlığına çeviren Selin Ciğerci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Cinsiyet geçiş sürecinden sonra sosyal medyada geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve fenomenliğini iş kadınlığına çeviren Selin Ciğerci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar güzellik merkezleri, ürünleri ve özel hayatıyla da konuşulan Ciğerci, bir süredir Türkiye ve Miamı arasında kızı Selenay'la birlikte mekik dokuyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar güzellik merkezleri, ürünleri ve özel hayatıyla da konuşulan Ciğerci, bir süredir Türkiye ve Miamı arasında kızı Selenay'la birlikte mekik dokuyor.

Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuş, jet hızıyla da yalanlamıştı hatırlarsanız.

Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuş, jet hızıyla da yalanlamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz dakikalarda ise paylaştığı hikayelerdeki değişen görünümüyle dikkat çekti!

Geçtiğimiz dakikalarda ise paylaştığı hikayelerdeki değişen görünümüyle dikkat çekti!

Selin Ciğerci'nin son gönderisindeki ve en son gördüğümüzdeki normal boyutlardaki çenesinin ekstra uzadığı, yüzünde de açıklanamayan fakat bariz bir farklılık olduğu gözlerden kaçmadı...

Selin Ciğerci'nin son gönderisindeki ve en son gördüğümüzdeki normal boyutlardaki çenesinin ekstra uzadığı, yüzünde de açıklanamayan fakat bariz bir farklılık olduğu gözlerden kaçmadı...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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