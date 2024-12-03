Yüzüne Ne Olmuş? Kaş Modelini Bir Türlü Seçemeyen Selin Ciğerci'ni Son Hali Görenleri Şoka Soktu!
Sosyal medya paylaşımları, aşk hayatı ve güzellik merkezleriyle sık sık magazin gündemine düşen fenomen Selin Ciğerci, son zamanlarda Gökhan Çıra ile evlat edindiği kızı Selenay'la daha sessiz ve sakin bir hayat sürüyor biliyorsunuz. En son Icardi'yle aşk yaşadığı dedikoduları çıkan Selin Ciğerci, iddiaları jet hızıyla yalanlamış, 'Saçmalamayın' demişti hatırlarsanız. Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise yüzündeki bariz büyük değişim oldu! Sosyal medya hesabından ürünlerini tanıttığı ve kaş modeline karar vermeye çalıştığı birkaç video paylaşan fenomenin çenesinin ekstra uzunluğu ve yüzündeki açıklanamayan farklılık gözlerden kaçmadı! Buyurun, beraber inceleyelim...
Cinsiyet geçiş sürecinden sonra sosyal medyada geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve fenomenliğini iş kadınlığına çeviren Selin Ciğerci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar güzellik merkezleri, ürünleri ve özel hayatıyla da konuşulan Ciğerci, bir süredir Türkiye ve Miamı arasında kızı Selenay'la birlikte mekik dokuyor.
Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuş, jet hızıyla da yalanlamıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz dakikalarda ise paylaştığı hikayelerdeki değişen görünümüyle dikkat çekti!
Selin Ciğerci'nin son gönderisindeki ve en son gördüğümüzdeki normal boyutlardaki çenesinin ekstra uzadığı, yüzünde de açıklanamayan fakat bariz bir farklılık olduğu gözlerden kaçmadı...
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