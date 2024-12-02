Yasemin Kay Allen'ın GQ Men Of The Year Töreninde Giydiği Transparan Kombin Fena Topa Tutuldu!
Yasemin Kay Allen'ın GQ Men Of The Year Töreninde Giydiği Transparan Kombin Fena Topa Tutuldu!
Bu akşam düzenlenen GQ Men of the Year gecesi oldukça hareketli geçiyor. Ünlülerin akın ettiği kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanıyor. Kimilerinin sade kimilerininse bir hayli şatafatlı kombinleri sosyal medyaya damgasını vurdu bile. Ancak bazı isimlerin tarzı çok daha dikkat çekmiş durumda. Bunların başında tepeden tırnağa transparan bir elbise seçen Yasemin Kay Allen var!
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Yılın beklenen ödül töreni GQ Men of the Year 2024 gecesi bu akşam saat 19:30'da başladı. Ünlülerin akın ettiği etkinlik kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
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Bazı ünlüler açıklamalarıyla dikkatleri üzerlerine çekerken bazı ünlü isimlerse ağızları bir karış açık bırakan kombinleriyle öne çıktı.
Kırmızı halıda boy gösterip tüm gözleri üzerine toplayan isimlerden biri de güzelliği ve yetenekleriyle kendisine hayran bırakan Yasemin Kay Allen oldu.
Simsiyah, pullu ve tepeden tırnağa transparan olan bir elbiseyle geceye katılan ünlü oyuncu görenleri ufak çaplı şaşırttı.
Transparan kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölüp ağırlıklı olarak eleştiri alan Allen'ın saçlarıysa böyle bir elbise için çok özensiz bulundu.
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Yasemin Kay Allen'ın tercih ettiği dekolteli kombini bir yer gördüğümüze emindik. Rimi Tv'nin paylaşımda görüldüğü gibi, bu elbiseyi daha önce Gülşen bir konserinde giymişti.
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Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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