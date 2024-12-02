Yasemin Kay Allen'ın GQ Men Of The Year Töreninde Giydiği Transparan Kombin Fena Topa Tutuldu!

Bu akşam düzenlenen GQ Men of the Year gecesi oldukça hareketli geçiyor. Ünlülerin akın ettiği kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanıyor. Kimilerinin sade kimilerininse bir hayli şatafatlı kombinleri sosyal medyaya damgasını vurdu bile. Ancak bazı isimlerin tarzı çok daha dikkat çekmiş durumda. Bunların başında tepeden tırnağa transparan bir elbise seçen Yasemin Kay Allen var!