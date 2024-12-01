Hadise'nin Bir Anda Evlenip Kısa Sürede Boşandığı Mehmet Dinçerler Hakkında Neden Konuşmadığı Belli Oldu!
Hadise'nin Bir Anda Evlenip Kısa Sürede Boşandığı Mehmet Dinçerler Hakkında Neden Konuşmadığı Belli Oldu!
Magazin gündemini takip eden herkes Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisinin evliliğini duymuştur. Bir anda nikah masasına oturan çiftin birlikteliği ise beklendiği kadar uzun sürmemişti. Dört ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti.
Boşanmalarının üzerinden epey geçen ikilinin sessizlik nedeni ortaya çıktı. Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise konuşmalarının ardındaki gerçeği açıkladı.
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Verdiği her konserde ortalıkta fırtınalar estirmesine epey alıştığımız Hadise dillerden düşmeyen kariyeri kadar aşk hayatıyla sürekli manşetlerde.
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İlişkilerinde pek dikiş tutturamayan, aşktan yana yüzü gülmeyen ünlü şarkıcının Mehmet Dinçlerler'le olan aşkını duymayan kalmamıştır. Bilmeyenler için de şöyle bir kısa özet geçelim...
Yaklaşık bir yıl aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Dinçerler, 15 Mart 2022 tarihinde nişanlanarak evliliğe dair ilk adımlarını atmıştı.
Sürpriz aşklarıyla hepimizi şaşkına çeviren çift, 30 Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, ancak tek bir kare fotoğrafları dahi paylaşılmamıştı.
Kimilerinin uzun süreceğine inandığı bu aşk cephesinden farklı farklı iddialar gelmeye başlamış ve evliliklerinde sallantılar olduğu ileri sürülmüştü.
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O dönemi gündemi çalkalayan dedikodular, Hadise'nin bu 👇 paylaşımıyla doğruluk kazanmıştı. Anlaşarak boşanamadıkları için boşanma davası açtığını söyleyip iş insanına mutluluklar dilemişti.
2. Sayfa'nın özel haberine göreyse, "Boşanma dilekçesinde Mehmet Dinçerler’in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı" bilgisi şoke etmişti.
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye mesleği yönünden kısıtladığı ve boşanmanın ardından düğündeki takıları geri istediği iddialarının üzerine farklı iddiaların ortaya atılmasıyla, ünlü iş insanı sessizliğini bozmuştu.
4 aylık evliliğin boşanmayla bitmesinden sonra birbirleri hakkında bir daha net bir açıklama yapmayıp kendi hayatlarına yönelmişlerdi.
Son günlerde 'Esas Oğlan' diziyle gündemde olan Hadise, dostu ve rol arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programının konuğu oldu. Ünlü şarkıcı burada evliliği hakkıda ilk kez yorum yaptı.
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Fatih Altaylı'nın "Durduk yere ani bir evlilik oldu" sözleri üzerine "Evet" diyen Hadise, ünlü gazetecinin "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" demesi üzerine kahkahaya boğuldu.
"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise, "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" açıklamasıyla ikilinin bu zamana kadar ne hiç konuşmadığının gerçek nedenini açıklamış oldu.
"İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim evet bir daha boşanır mıyım evet."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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