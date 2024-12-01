Hadise'nin Bir Anda Evlenip Kısa Sürede Boşandığı Mehmet Dinçerler Hakkında Neden Konuşmadığı Belli Oldu!

Magazin gündemini takip eden herkes Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisinin evliliğini duymuştur. Bir anda nikah masasına oturan çiftin birlikteliği ise beklendiği kadar uzun sürmemişti. Dört ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti.

Boşanmalarının üzerinden epey geçen ikilinin sessizlik nedeni ortaya çıktı. Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise konuşmalarının ardındaki gerçeği açıkladı.