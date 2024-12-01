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Modacı Donatella Versace'nin Paylaştığı Hande Erçel Birçok Hollywood Yıldızını Solda Sıfır Bıraktı!

Modacı Donatella Versace'nin Paylaştığı Hande Erçel Birçok Hollywood Yıldızını Solda Sıfır Bıraktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
01.12.2024 - 14:00

Hande Erçel attığı her adımla apayrı bir gündem olmayı başarıyor biliyorsunuz ki. Kendisi ya Hakan Sabancı'yla olan aşkıyla, ya yaptığı iş birlikleriyle ya da oyunculuğuyla sürekli manşetlerde. İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'nin sosyal medya hesabından Hollywood yıldızlarıyla birlikte de Hande Erçel'i paylaşmasıyla çok konuşuldu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre; ünlü oyuncu, dünya çapında tanınmış isimleri takipçileriyle solladı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/hand...
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Ülkemizin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Hande Erçel büyük bir kesim tarafından sevilse de bir o kadar büyük bir kitle tarafından da eleştiriliyor.

Ülkemizin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Hande Erçel büyük bir kesim tarafından sevilse de bir o kadar büyük bir kitle tarafından da eleştiriliyor.

Kendisini kariyeri, kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve biricik aşkı Hakan Sabancı'yla olan aşkıyla sürekli manşetlerde görüyoruz.

Kendisini kariyeri, kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve biricik aşkı Hakan Sabancı'yla olan aşkıyla sürekli manşetlerde görüyoruz.

Özellikle son dönemlerde defilelerden davetlere, ödül törenlerinden özel gecelere koşturan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde farklı bir konuyla gündeme gelmişti.

Özellikle son dönemlerde defilelerden davetlere, ödül törenlerinden özel gecelere koşturan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde farklı bir konuyla gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace kişisel Instagram hesabından 20 fotoğraflı bir post paylaşmıştı.

Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace kişisel Instagram hesabından 20 fotoğraflı bir post paylaşmıştı.

Harper's Bazaar gecesinde "Versace" marka elbise giyen ünlü oyuncunun da dünyaca ünlü isimlerin arasında paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.

Harper's Bazaar gecesinde "Versace" marka elbise giyen ünlü oyuncunun da dünyaca ünlü isimlerin arasında paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.
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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşe yazısında tam da bu konuya değindi. Hande Erçel’den başka kimlerin postta yer aldığına bir göz atan Eyüboğlu yıldızların takipçi sayısını karşılaştırdı. Ve sonuçta; Hande Erçel, Hollywood starlarını fena solladı...

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşe yazısında tam da bu konuya değindi. Hande Erçel’den başka kimlerin postta yer aldığına bir göz atan Eyüboğlu yıldızların takipçi sayısını karşılaştırdı. Ve sonuçta; Hande Erçel, Hollywood starlarını fena solladı...

Gelin pek çok kişiye bayrak astıran posttaki isimlerin takipçi sayılarını görelim...

Jennifer Lopez: 250 milyon

Jennifer Lopez: 250 milyon

Karol G: 70.4 milyon

Karol G: 70.4 milyon

Lewis Hamilton: 38.1 milyon

Lewis Hamilton: 38.1 milyon

Hande Erçel: 31.5 milyon

Hande Erçel: 31.5 milyon
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Lily Collins: 29 milyon

Lily Collins: 29 milyon

  • Joe Jonas: 12.4 milyon

  • Emilia Mernes: 9.7 milyon

  • Nicole Wallace: 5.7 milyon

  • Jonathan Bailey: 5 milyon

  • Kun: 3.5 milyon

  • Elizabeth Hurley: 3.1 milyon

  • Nikholas Alexander Chavez: 1.8 milyon

  • Amilia: 1.6 milyon

  • Lucy Liu: 1.5 milyon

  • Patrick Schwarzenegger: 1.3 milyon

  • Daveed Diggs: 991 bin

  • Francesca Fagnani: 698 bin

  • Sveva Alviti: 201 bin

  • Alexandre Dam Sarr: 124 bin

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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