Modacı Donatella Versace'nin Paylaştığı Hande Erçel Birçok Hollywood Yıldızını Solda Sıfır Bıraktı!

Hande Erçel attığı her adımla apayrı bir gündem olmayı başarıyor biliyorsunuz ki. Kendisi ya Hakan Sabancı'yla olan aşkıyla, ya yaptığı iş birlikleriyle ya da oyunculuğuyla sürekli manşetlerde. İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'nin sosyal medya hesabından Hollywood yıldızlarıyla birlikte de Hande Erçel'i paylaşmasıyla çok konuşuldu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre; ünlü oyuncu, dünya çapında tanınmış isimleri takipçileriyle solladı.