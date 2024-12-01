Dansı Dikkat Çekti: Şarkıcı Simge Bu Sefer de Liseli Eteği ve Yüksek Topuklu Kombiniyle Eleştirildi!
Dansı Dikkat Çekti: Şarkıcı Simge Bu Sefer de Liseli Eteği ve Yüksek Topuklu Kombiniyle Eleştirildi!
'Aşkın Olayım' şarkısıyla hafızalarımızda bambaşka bir yer edinen Simge son dönemin en popüler isimeleri arasında. Bunda, eşi Wanda Nara'yla boşanma arefesindeki Mauro Icardi'yle yakıştırılmaları da oldukça etkili tabii. Bunun yanısıra Simge hız kesmeden devam ettiği konserlerindeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Sahne kombinleri de çok konuşuluyor. Geçtiğimiz akşam İzmir'de konser veren Simge'nin giydiği 'lise eteği' kombini yine sosyal medyaya damgasını vurdu.
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Piyasaya sürdüğü her parçasıyla dillere pelesenk olan Simge'nin yıldızının "Aşkın Olayım" şarkısıyla daha da bir parladığını söyleyebiliriz.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin golleri sonrası çalan şarkı apayrı bir noktaya gelmiş ve pek çok kişi kendisini Simge Sağın'la yakıştırmıştı.
Icardi ve Wanda Nara'nın olan kaos dolu ilişkisinin bitip boşanma kararı almalarıyla birlikte fanlar gözlerini Simge'ye çevirmişti.
Tabii bunların yanısıra, Simge hit şarkılarıyla konserden konsere koşup sergilediği sahne şovlarıyla da adından söz ettirmeye devam etti.
Görenleri hayran bırakan türden dans performanslarına imza atarken kombinleri de ayrı konuşulur oldu.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne aldı. Yine dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Simge bu sefer de lise kombiyle dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Simge'nin kombinine ve dansı her zaman olduğu gibi yine sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
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Pek siz Simge'nin dansını ve kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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