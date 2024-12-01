Dansı Dikkat Çekti: Şarkıcı Simge Bu Sefer de Liseli Eteği ve Yüksek Topuklu Kombiniyle Eleştirildi!

'Aşkın Olayım' şarkısıyla hafızalarımızda bambaşka bir yer edinen Simge son dönemin en popüler isimeleri arasında. Bunda, eşi Wanda Nara'yla boşanma arefesindeki Mauro Icardi'yle yakıştırılmaları da oldukça etkili tabii. Bunun yanısıra Simge hız kesmeden devam ettiği konserlerindeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Sahne kombinleri de çok konuşuluyor. Geçtiğimiz akşam İzmir'de konser veren Simge'nin giydiği 'lise eteği' kombini yine sosyal medyaya damgasını vurdu.