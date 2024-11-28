Eda Ece ve Aslı Enver'in Dünya Tatlısı Kızları Mina ve Elay'ın Oyun Oynadığı Anlar İçinizi Pamuk Gibi Yapacak!
Eda Ece ve Aslı Enver'in Dünya Tatlısı Kızları Mina ve Elay'ın Oyun Oynadığı Anlar İçinizi Pamuk Gibi Yapacak!
Ünlüler dünyasında pek çok arkadaşlığa ve dostuluğa şahitlik etmişizdir. Ancak hepsi bir yana Aslı Enver ve Eda Ece'nin kardeş gibi dostlukları bir yana! İki güzel oyuncu dostluklarıyla hem herkesi gıpta ettiriyor hem de adeta düşman çatlatıyor. İki güzel oyuncu şimdilerde minik bebişlerini birlikte büyütüyorlar. Eda Ece'nin kızı Mina ve Aslı Enver'in kızı Elay tıpkı anneleri gibi şirin kankalar. Ece geçtiğimiz saatlerde yan yana görmeye bayıldığımız minikleri oyun oynarken paylaşınca yine içimiz yumuşacık oldu.
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Aslı Enver ve Eda Ece oyunculukları, duru güzellikleri ve "Nasip olur mu?" dedirten evlilikleriyle magazinin dünyanın en içten dostluklarından birine sahip.
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Normal hayatlarında olduğunda gibi hamilelik dönemlerinden doğumlarına kadar her daim birbirlerinin yanında olan ikili herkesin gönlünü fethediyor.
Her ne kadar yan yana verdikleri pozlarla kendilerini çok beğensek de artık minik kızlarıyla yer aldıkları kareleri daha çok seviyoruz.
Eda Ece'nin kızı Mina İpek ve Aslı Enver'in kızı Elay her halleriyle yüzümüze gülücükler kondururken yan yana geldiklerinde de gözlerimizden kalpler çıkarıyor.
Anneliğin inanılmaz yakıştığı Eda Ece geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından "Efsane İkili" notuyla Mina ve Elay'ın oyun oynadığı anları paylaştı.
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Bir de üzerine güzelliğinin anneciği Aslı'dan alan Elay'ın yüzünü görmeyi iple çektiğimiz Mina'ya süt içirdiği anlar gelince içimiz pamuk gibi oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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