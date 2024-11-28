Eda Ece ve Aslı Enver'in Dünya Tatlısı Kızları Mina ve Elay'ın Oyun Oynadığı Anlar İçinizi Pamuk Gibi Yapacak!

Ünlüler dünyasında pek çok arkadaşlığa ve dostuluğa şahitlik etmişizdir. Ancak hepsi bir yana Aslı Enver ve Eda Ece'nin kardeş gibi dostlukları bir yana! İki güzel oyuncu dostluklarıyla hem herkesi gıpta ettiriyor hem de adeta düşman çatlatıyor. İki güzel oyuncu şimdilerde minik bebişlerini birlikte büyütüyorlar. Eda Ece'nin kızı Mina ve Aslı Enver'in kızı Elay tıpkı anneleri gibi şirin kankalar. Ece geçtiğimiz saatlerde yan yana görmeye bayıldığımız minikleri oyun oynarken paylaşınca yine içimiz yumuşacık oldu.