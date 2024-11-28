Uraz Kaygılaroğlu Linçlenmesine Neden Olan Serginin Sahibi Sayna Soleimanpour ile Yine Aşk mı Yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergide verdiği pozlar yüzünden topa tutulmuştu. Semih Çelik'in iki gencecik kızı katletmesinden sonra o iki eser yeniden ağır eleştirilmişti. Ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve eserin sahibi Sayna Soleimanpour da gündem olmuştu. Kaygılaroğlu ağustos ayında aşkına dair her şeyi silmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un aynı kamp ateşini paylaşması dikkatlerden kaçmadı.