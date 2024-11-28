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Uraz Kaygılaroğlu Linçlenmesine Neden Olan Serginin Sahibi Sayna Soleimanpour ile Yine Aşk mı Yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu Linçlenmesine Neden Olan Serginin Sahibi Sayna Soleimanpour ile Yine Aşk mı Yaşıyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
28.11.2024 - 15:31

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergide verdiği pozlar yüzünden topa tutulmuştu. Semih Çelik'in iki gencecik kızı katletmesinden sonra o iki eser yeniden ağır eleştirilmişti.  Ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve eserin sahibi Sayna Soleimanpour da gündem olmuştu. Kaygılaroğlu ağustos ayında aşkına dair her şeyi silmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un aynı kamp ateşini paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği tuhaf pozlarla epey topa tutulmuştu, hatırlarsınız.

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği tuhaf pozlarla epey topa tutulmuştu, hatırlarsınız.

Eserler, görenlerin birçoğuna "kadına şiddeti" anımsattığı için tepkilerin odağı olmuştu:

Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesinden sonra ünlü oyuncu Instagram hesabından bir özür metni yayınlamıştı:

Kaygılaroğlu, daha sonra Semih Çelik adlı katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesinden sonra yine topa tutulmuştu. İlk kez Nevşin Mengü'ye koşup "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım" diyerek sessizliğini bozmuştu.

Kaygılaroğlu, daha sonra Semih Çelik adlı katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesinden sonra yine topa tutulmuştu. İlk kez Nevşin Mengü'ye koşup "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım" diyerek sessizliğini bozmuştu.

Detaylar:

Bu konu özelinde epey bir linçlenen ünlü oyuncu kameralara yakalandığı ilk anlarda "Beni rahat bırakın ben söylemem gerekeni söyledim" diyerek hedef haline geldiğini belirtmişti.

Bu konu özelinde epey bir linçlenen ünlü oyuncu kameralara yakalandığı ilk anlarda "Beni rahat bırakın ben söylemem gerekeni söyledim" diyerek hedef haline geldiğini belirtmişti.

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2024'ün başında ilişki yaşayan Uraz ve Sayna ikilisinin aşklarının da bu süreçte ağır darbe aldığı konuşuldu.

2024'ün başında ilişki yaşayan Uraz ve Sayna ikilisinin aşklarının da bu süreçte ağır darbe aldığı konuşuldu.

Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz ağustos ayında Sayna Soleimanpour'u takipten çıkarıp eski aşkına yaptığı yorumları silip beğenilerini de geri çekmişti.

Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz ağustos ayında Sayna Soleimanpour'u takipten çıkarıp eski aşkına yaptığı yorumları silip beğenilerini de geri çekmişti.
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Bugün de yeni bir gelişme yaşandı. İlk önce Uraz Kaygılaroğlu bir kamp ateşinin başında video paylaştı.

Bugün de yeni bir gelişme yaşandı. İlk önce Uraz Kaygılaroğlu bir kamp ateşinin başında video paylaştı.

Ünlü oyuncudan iki saat sonra Sayna Soleimanpour aynı ateşin başında verdiği pozu Instagram hesabından paylaşınca, herkes aşka ikinci bir şans verildiğini düşündü.

Ünlü oyuncudan iki saat sonra Sayna Soleimanpour aynı ateşin başında verdiği pozu Instagram hesabından paylaşınca, herkes aşka ikinci bir şans verildiğini düşündü.

Henüz iki isimden de konuya dair bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz...

Henüz iki isimden de konuya dair bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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