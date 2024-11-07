Canına Tak Etti: Linçlenmesinden Günler Sonra Görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu İsyan Bayrağı Çekti!
Canına Tak Etti: Linçlenmesinden Günler Sonra Görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu İsyan Bayrağı Çekti!
Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergi için verdiği pozlar epey dikkat çekmişti. O dönemki sevgilisi için bi' tuhaf pozlar veren ünlü oyuncu o dönem topa tutulmuştu. O görüntüler Semih Çelik adlı katilin iki gencecik kızı katletmesinden sonra yeniden masaya yatırılmıştı. 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek özür dileyen ünlü oyuncuya yönelik eleştiriler bitmek bilmedi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; uzun sürenin ardından ilk kez görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, 'Beni rahat bırakın' diyerek hızla ortamdan uzaklaştı.
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Pis Yedili dizisiyle hayatımıza giriş yapıp, o günden sonra ekranların popüler oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Bunun nedeni de ünlü oyuncunun, geçtiğimiz nisan ayında o dönem sevgili olduğu Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği tuhaf pozlar olmuştu.
Geçtiğimiz ay 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in Fatih'teki surlarda Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinden sonra olay pozlar yeniden gündeme taşındı.
Pozların "kadın cinayetlerini akıllara getiriyor" denilerek bir kez daha topa tutulmasıyla isyan bayrağını çeken Kaygılaroğlu, "akıl tutulması yaşadım" diyerek açıklama yapmıştı.
Tüm bunların ardından sessizliğini bozan sergi sahibi Sayna Soleimanpour ise "Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" demişti.
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Tüm bunların ardından içi soğumayan bir kesim tarafından linçlenmeye devam eden ünlü oyuncu uzun zamandır ortalarda da görünmüyordu.
"Aramızda Kalmasın" kamerasına yansıyan Uraz Kaygılaroğlu nazik bir tavırla "Görülmek istesem görülecek yerlere giderim. Rica ediyorum, konuşmak istemiyorum" dedi.
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; cilt bakımı yaptırmak için gittiği Bebek'te görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, "Beni hedef haline getirdiler. Beni rahat bırakın ben söylemem gerekeni söyledim" açıklamasından sonra soruları yanıtsız bırakıp aracına binerek hızla uzaklaştı.
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