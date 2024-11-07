Canına Tak Etti: Linçlenmesinden Günler Sonra Görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu İsyan Bayrağı Çekti!

Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergi için verdiği pozlar epey dikkat çekmişti. O dönemki sevgilisi için bi' tuhaf pozlar veren ünlü oyuncu o dönem topa tutulmuştu. O görüntüler Semih Çelik adlı katilin iki gencecik kızı katletmesinden sonra yeniden masaya yatırılmıştı. 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek özür dileyen ünlü oyuncuya yönelik eleştiriler bitmek bilmedi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; uzun sürenin ardından ilk kez görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, 'Beni rahat bırakın' diyerek hızla ortamdan uzaklaştı.