Değişimiyle Şaşkına Çevirmişti: Setlere Dönen Sinem Kobal Estetik İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!
Değişimiyle Şaşkına Çevirmişti: Setlere Dönen Sinem Kobal Estetik İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!
Selena dizisiyle hafızalarımıza kazınan Sinem Kobal, evlendikten bir süre aile yaşamına yönelmişti. O süreçte setlere uzak kalan güzel oyuncuyu bir süre herhangi bir yapımda izleyememiştik. Geçtiğimiz günlerde sevenlerini mutlu eden bir gelişmeye imza atan Kobal 7 yılın ardından setlere dönmüştü. Yeni pozlarını da sosyal medyadasından paylaşmaya başladı. Yüzündeki değişimi gözünden kaçırmayan takipçilerse 'estetik' iddialarını ortaya attı. Sinem Kobal estetik yaptırdığı yönündeki haberlere ilk kez cevap verdi.
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'Dadı' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Sinem Kobal, pek çoğumuzun aklında 'iyilerin dostu kötülerin düşmanı' olan Selena karakteriyle kazınmayı başardı.
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Rol aldığı yapımlarla adını geniş çapta duyurmayı başaran güzel oyuncu kariyerindeki basamakları da bir bir çıkıp daha da popüler hale geldi.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu bir evliliğe imza atan Sinem Kobal'ı son olarak 2017 yapımı Yüz Yüze dizisiyle izlemiştik.
Bu süre boyunca Lalin ve Leyla adından iki dünya güzeli kızıyla ilgilenen güzel oyuncu, tam 7 yılın ardından Her Şeyin Başı Merkür dizisiyle setlere döndü.
Doğal güzelliğiyle her daim birkaç adım önde olan Sinem Kobal'ın set dönüşünden sonra sosyal medyasından paylaştığı bir kare epey dikkat çekti.
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Bu karelerin üzerinden çok da geçmeden yeni pozlarını da takipçilerine sunup bu kez de akıllara Selena'daki hallerini getirdi.
Geçtiğimiz gün "Ben ekranı çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişiz gibi her şey devam etti" açıklamasında bulunan ünlü oyuncuya estetik iddiaları da soruldu.
Estetik dedikodularına içtenlikle cevap veren Sinem Kobal, "Dergi kapağı için topladık" ifadelerini kullandı.
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