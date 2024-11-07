Değişimiyle Şaşkına Çevirmişti: Setlere Dönen Sinem Kobal Estetik İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!

Selena dizisiyle hafızalarımıza kazınan Sinem Kobal, evlendikten bir süre aile yaşamına yönelmişti. O süreçte setlere uzak kalan güzel oyuncuyu bir süre herhangi bir yapımda izleyememiştik. Geçtiğimiz günlerde sevenlerini mutlu eden bir gelişmeye imza atan Kobal 7 yılın ardından setlere dönmüştü. Yeni pozlarını da sosyal medyadasından paylaşmaya başladı. Yüzündeki değişimi gözünden kaçırmayan takipçilerse 'estetik' iddialarını ortaya attı. Sinem Kobal estetik yaptırdığı yönündeki haberlere ilk kez cevap verdi.