Trump mı Harris mi? Yönetmen Onur Saylak'tan 2024 ABD Seçim Sonuçlarına Tepkili Çıkış!
Trump mı Harris mi? Yönetmen Onur Saylak'tan 2024 ABD Seçim Sonuçlarına Tepkili Çıkış!
Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki 2024 ABD seçimleri tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Yavaş yavaş sonuçların belli olmaya başlamasıyla beraber tepkiler de geliyor. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de seçimler takip ediliyor. Siyasi ve ünlüler sosyal medya hesaplarından konuya dair paylaşımlar yapıyor. Sonuçlarla ilgili yönetmen Onur Saylak da Twitter (X) hesabından yaptığı çıkışla dikkat çekti.
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Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 81 milyonu aşkın Amerikalı oylarını kullandı.
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Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki kıyasıya rekabet tüm dünyanın gündemine oturdu.
Milyonlarca kişinin anbean takip ettiği ABD’nin başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre final ipini Donald Trump göğüsledi.
Trump'ın zaferiyse ülkede"Tarihi dönüş" olarak adlandırıldı. Bunun nedeni de 130 yıl aranın ardından ilk kez, ara veren bir başkan adayının Beyaz Saray'a dönmesi oldu.
ABD'deki seçimler ülkemizde de büyük yankı buldu. Hatta pek çok siyasi ve ünlü isim konuyla ilgili fikirlerini-tepkilerini belirtti.
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Bu isimlerden biri de oyuncu ve yönetmen Onur Saylak oldu. Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Saylak, Twitter (X) hesabı üzerinden seçim sonuçlarına sert çıktı.
Ünlü yönetmen "Bir faşist gidiyor daha kaşarı geliyor…" ifadelerini kullanı.
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