Trump mı Harris mi? Yönetmen Onur Saylak'tan 2024 ABD Seçim Sonuçlarına Tepkili Çıkış!

Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki 2024 ABD seçimleri tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Yavaş yavaş sonuçların belli olmaya başlamasıyla beraber tepkiler de geliyor. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de seçimler takip ediliyor. Siyasi ve ünlüler sosyal medya hesaplarından konuya dair paylaşımlar yapıyor. Sonuçlarla ilgili yönetmen Onur Saylak da Twitter (X) hesabından yaptığı çıkışla dikkat çekti.