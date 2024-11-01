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Kimse Tanıyamadı: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Sinem Kobal'ın Yüzündeki Büyük Değişim Ağızları Açık Bıraktı!

Kimse Tanıyamadı: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Sinem Kobal'ın Yüzündeki Büyük Değişim Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.11.2024 - 20:09

Geçtiğimiz günlerde yeni bir pozunu paylaşan Sinem Kobal, başta zayıflığı sonra da yüzündeki değişimle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, Selena dizisindeki rolüyle milyonların gönlünde taht kurup hafızalara kazınan Sinem Kobal'ı yıllardır oyunculuğunun yanında duru güzelliği ve doğallığıyla konuşuyoruz biliyorsunuz.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren, Selena dizisindeki rolüyle milyonların gönlünde taht kurup hafızalara kazınan Sinem Kobal'ı yıllardır oyunculuğunun yanında duru güzelliği ve doğallığıyla konuşuyoruz biliyorsunuz.

Hiç müdahale değmemiş yüzü, su gibi güzelliğiyle daima övgü ve iltifat toplayan Sinem Kobal'ın son zamanlarda birkaç "küçük dokunuş" yaptırdığı fark ediliyor.

Hiç müdahale değmemiş yüzü, su gibi güzelliğiyle daima övgü ve iltifat toplayan Sinem Kobal'ın son zamanlarda birkaç "küçük dokunuş" yaptırdığı fark ediliyor.

Fakat öyle major bir değişiklik olmadığı için göze batmıyor kendisi. Batmıyor-du daha doğrusu...

Fakat öyle major bir değişiklik olmadığı için göze batmıyor kendisi. Batmıyor-du daha doğrusu...

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir pozunu paylaşan Sinem Kobal, başta zayıflığı, sonra da yüzündeki büyük değişimle göze fena battı.

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir pozunu paylaşan Sinem Kobal, başta zayıflığı, sonra da yüzündeki büyük değişimle göze fena battı.

Hayal kırıklığı yaşayan sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii ki. Buyurun gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Hayal kırıklığı yaşayan sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii ki. Buyurun gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 🤔

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 🤔
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