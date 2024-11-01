X'te Flörtleşip Şov Yapan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İlk Günden Cringe Komasına Sokmayı Başardı!
X'te Flörtleşip Şov Yapan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İlk Günden Cringe Komasına Sokmayı Başardı!
Taze çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın başka yer kalmamışçasına X'te flörtleşmesi göze fena battı! 'PR ilişkisi böyle olur işte' diyerek kurulan sosyal medya kullanıcıları, bu aşkı da tek kalemde harcadı bile! 🙈
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"Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla ortalığı birbirine katan Hafsanur Sancaktutan, kısacık bir süre sonra dediklerini teker teker yutmuştu hatırlarsanız. Açıklamadan birkaç hafta sonra aşk geçmişiyle popüler oyuncumuz Kubilay Aka'yla görüntülenmişti kendisi!
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Olaylar epey de hızlı gelişti. Şaşırırsınız, bu sefer kimse inkar yoluna gitmedi göstere göstere yaşamaya başladılar ilişkilerini! Gayet de tatlı gözüküyorlardı.
En son geçtiğimiz günlerde de havaalanı dönüşündeki görüntüleriyle gündeme oturmuşlardı hatta. Hafsanur Sancaktutan'ın tüm bavul ve çantalarını sevgilisine taşıttığı anlar epey takdir toplamıştı.
Tam her şey yolunda, bu çift kendini sevdirecek galiba diyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ikilinin arasında X'te geçen diyalog tüm iyi algıları değiştirdi 😂
Whatsapp yokmuşçasına X'te flörtleşmeyi seçen ikilinin, yer aldıkları dizileri de etiketleyerek çay muhabbeti yapması X kullanıcıları tarafından yeni tabirimizle fazlasıyla "cringe" bulundu.
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Buyurun, gelin kimler ne demiş beraber bakalım!
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