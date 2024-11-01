X'te Flörtleşip Şov Yapan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka İlk Günden Cringe Komasına Sokmayı Başardı!

Taze çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın başka yer kalmamışçasına X'te flörtleşmesi göze fena battı! 'PR ilişkisi böyle olur işte' diyerek kurulan sosyal medya kullanıcıları, bu aşkı da tek kalemde harcadı bile! 🙈