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Çok mu Aradın? Cadılar Bayramı'nda Albino Timsah Olmak İçin Ekstra Efor Sarf Eden Kim Kardashian Dillere Düştü

Çok mu Aradın? Cadılar Bayramı'nda Albino Timsah Olmak İçin Ekstra Efor Sarf Eden Kim Kardashian Dillere Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.11.2024 - 17:56

Hollywood'un vazgeçilmezi Cadılar Bayramı'nda yine ve yeniden Kim Kardashian ilgi çekti... Her sene farklı konseptlerle görmeye alışık olduğumuz Kardashian'ın bu sene 'albino timsah' olmayı tercih etmesi ve bu kostüm için gösterdiği ekstra efor dillere düştü...

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Yabancı magazinin gözde ismi, attığı her adım olay olan Kim Kardashian her sene 31 Ekim'de giydiği kostümlerle gündemin tam göbeğine oturmayı başarıyor biliyorsunuz.

Yabancı magazinin gözde ismi, attığı her adım olay olan Kim Kardashian her sene 31 Ekim'de giydiği kostümlerle gündemin tam göbeğine oturmayı başarıyor biliyorsunuz.

Seneler içerisinde birçok farklı kılıkta gördüğümüz Kim Kardashian'ın bu sene için tercih ettiği kostüm bugüne kadar gördüklerimizden farklı ve bir miktar da "Gerek var mıydı?" dedirten türden...

Seneler içerisinde birçok farklı kılıkta gördüğümüz Kim Kardashian'ın bu sene için tercih ettiği kostüm bugüne kadar gördüklerimizden farklı ve bir miktar da "Gerek var mıydı?" dedirten türden...

Küçük bir es verelim, eğer isterseniz 2024 Cadılar Bayramı'nda Hollywood ünlülerinin tercih ettiği look'lardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi dönelim Kardashian'ın bu sene için üzerine çok düşünüp (!) yaptığı tuhaf seçime!

Şimdi dönelim Kardashian'ın bu sene için üzerine çok düşünüp (!) yaptığı tuhaf seçime!

Başka kostüm kalmamıştı herhalde bilemiyoruz fakat kendisi bu sene "albino timsah" olmaya karar verdi...

Başka kostüm kalmamıştı herhalde bilemiyoruz fakat kendisi bu sene "albino timsah" olmaya karar verdi...

Saatlerce uğraştığı kostümle boy gösteren Kardashian'ın sarf ettiği gereksiz efor sonucunda ortaya çıkan sonuç kimsecikleri tatmin etmedi... Hatta alay konusu oldu! 😂

Buyurun önce şöyle bir yakından bakalım...

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