Çok mu Aradın? Cadılar Bayramı'nda Albino Timsah Olmak İçin Ekstra Efor Sarf Eden Kim Kardashian Dillere Düştü

Hollywood'un vazgeçilmezi Cadılar Bayramı'nda yine ve yeniden Kim Kardashian ilgi çekti... Her sene farklı konseptlerle görmeye alışık olduğumuz Kardashian'ın bu sene 'albino timsah' olmayı tercih etmesi ve bu kostüm için gösterdiği ekstra efor dillere düştü...