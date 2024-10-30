Serenay Sarıkaya'dan Sonra Leoparlı Koltuğuna İki Seksen Uzanan Rihanna "Bir Adet Edinmek Şart Oldu" Dedirtti
Serenay Sarıkaya'dan Sonra Leoparlı Koltuğuna İki Seksen Uzanan Rihanna "Bir Adet Edinmek Şart Oldu" Dedirtti
Ev dekoru, özellikle de leoparlı dev koltuğuyla dillere düşen Serenay Sarıkaya'dan sonra Rihanna'nın da leoparlı koltuk aşığı olduğu ortaya çıktı...
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Şahane oyunculuğu, duru güzelliği ve Mert Demir'le yaşadığı deli dolu ilişkiyle sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya'nın attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz!
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En son da evinin kapılarını ilk kez açmış, dekorasyonuyla büyük olay yaratmıştı kendisi hatırlarsanız...
Bütün bu ev dekorasyonu meselesinde en dikkat çeken detay Serenay Sarıkaya'nın Kleopatra gibi uzandığı dev leoparlı koltuk olmuştu. Görünce de pek bir yadırgamıştık, doğruya doğru!
Fakat gelin görün ki geçtiğimiz saatlerde Serenay Sarıkaya'nın ileri görüşlülükte bir numara olduğu tescillendi. Dünyaca ünlü, pek kıymetli Rihanna oğullarıyla paylaştığı pozda aynı Serenay Sarıkaya gibi iki seksen leopar desenli bir koltuğa uzandı!
Bu leoparlı koltuk modaymış da biz bilememişiz demek ki! Bundan sonra yargılamadan önce iki kere düşünmekte fayda var 🙈
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