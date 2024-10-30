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Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddiası Sorulan Aslı Turanlı, "Güvenlik Sizi Tanımamış" Vurgusuna Pek Bozuldu!

Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddiası Sorulan Aslı Turanlı, "Güvenlik Sizi Tanımamış" Vurgusuna Pek Bozuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2024 - 22:08

Aramızda Kalmasın muhabiri tarafından görüntülenen Aslı Turanlı'ya Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiası soruldu. Soruları geçiştiren Turanlı, 'Güvenlik sizi tanımamış' vurgusu yapılınca pek bir bozuldu!

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Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiası damga vurdu biliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiası damga vurdu biliyorsunuz.

Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren ve özellikle İtalya'da fırtınalar estiren Can Yaman, zamanında yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'de pek de sevilmeyen ünlülerden biri haline gelmişti hatırlarsanız.

Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren ve özellikle İtalya'da fırtınalar estiren Can Yaman, zamanında yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'de pek de sevilmeyen ünlülerden biri haline gelmişti hatırlarsanız.

Bu sebeple Sabah'tan Hakan Uç'un haberinde yer alan Cannes'da Aslı Turanlı'yla tatsız bir olay yaşadığı iddiası kimseciklere ihtimal dışı gelmemişti.

Bu sebeple Sabah'tan Hakan Uç'un haberinde yer alan Cannes'da Aslı Turanlı'yla tatsız bir olay yaşadığı iddiası kimseciklere ihtimal dışı gelmemişti.

Özetle, iddianın özü şuydu; Can Yaman'ın Aslı Turanlı'yla yakınlaşmaya çalışmasının ardından Turanlı'nın elindeki bardağı Yaman'a fırlattığı dedikoduları dolaşmaya başlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Meselenin yayıldığını gören Aslı Turanlı, kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak konuyu "Ayaküstü sohbet ederken bardak elimden düştü" diyerek kapatmıştı.

Meselenin yayıldığını gören Aslı Turanlı, kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak konuyu "Ayaküstü sohbet ederken bardak elimden düştü" diyerek kapatmıştı.

Turanlı'nın açıklamasının tüm detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Aramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Aslı Turanlı, Can Yaman konusu sorulunca rahatsız oldu.

Geçtiğimiz dakikalarda Aramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Aslı Turanlı, Can Yaman konusu sorulunca rahatsız oldu.

'Arkadaşlar, konuştum konuşacağımı zaten çok teşekkür ederim' diyerek muhabiri geçiştiren Turanlı, 'Güvenliğin sizi tanımadığı söylendi' vurgusu yapılınca pek bozuldu. Yüzünü büzen Turanlı, 'Ben konuştum konuşacağımı hiç gerek yok. Böyle bir şeyle anılmak istemiyorum' diyerek uzaklaştı.

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