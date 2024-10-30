Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddiası Sorulan Aslı Turanlı, "Güvenlik Sizi Tanımamış" Vurgusuna Pek Bozuldu!
Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddiası Sorulan Aslı Turanlı, "Güvenlik Sizi Tanımamış" Vurgusuna Pek Bozuldu!
Aramızda Kalmasın muhabiri tarafından görüntülenen Aslı Turanlı'ya Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiası soruldu. Soruları geçiştiren Turanlı, 'Güvenlik sizi tanımamış' vurgusu yapılınca pek bir bozuldu!
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Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiası damga vurdu biliyorsunuz.
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Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren ve özellikle İtalya'da fırtınalar estiren Can Yaman, zamanında yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'de pek de sevilmeyen ünlülerden biri haline gelmişti hatırlarsanız.
Bu sebeple Sabah'tan Hakan Uç'un haberinde yer alan Cannes'da Aslı Turanlı'yla tatsız bir olay yaşadığı iddiası kimseciklere ihtimal dışı gelmemişti.
Meselenin yayıldığını gören Aslı Turanlı, kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak konuyu "Ayaküstü sohbet ederken bardak elimden düştü" diyerek kapatmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda Aramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Aslı Turanlı, Can Yaman konusu sorulunca rahatsız oldu.
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