Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddiası Sorulan Aslı Turanlı, "Güvenlik Sizi Tanımamış" Vurgusuna Pek Bozuldu!

'Arkadaşlar, konuştum konuşacağımı zaten çok teşekkür ederim' diyerek muhabiri geçiştiren Turanlı, 'Güvenliğin sizi tanımadığı söylendi' vurgusu yapılınca pek bozuldu. Yüzünü büzen Turanlı, 'Ben konuştum konuşacağımı hiç gerek yok. Böyle bir şeyle anılmak istemiyorum' diyerek uzaklaştı.