Önce Çellist, Sonra Piyanist: Üçüncü Evliliğe Hazırlanan Fazıl Say, Kalbini Bu Sefer Flüt Sanatçısına Kaptırdı
Önce Çellist, Sonra Piyanist: Üçüncü Evliliğe Hazırlanan Fazıl Say, Kalbini Bu Sefer Flüt Sanatçısına Kaptırdı
Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın üçüncü kez nikah masasına oturmaya karar verdiği ortaya çıktı. İlk evliliğini çellist, ikinci evliliğini piyanistle yapan Say'ın üçüncü müstakbel eşinin de flüt sanatçısı olduğu öğrenildi.
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Dünyaca ünlü, kıymetli piyanistimiz Fazıl Say, yalnızca müzikal başarılarıyla değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Üstelik kendisinin oldukça hareketli bir özel hayat geçmişi var!
Fazıl Say, ilk evliliğini çellişt Gülyar Bağcı ile 1997'de yapmış, bu evlilikten Kumru adında bir kızları olan çift 2004 yılında yollarını ayırmaya karar vermişti.
Uzun bir arada sonra gönül kapılarını yeniden aşka açan Fazıl Say, 2019 yılında ikinci evliliğini yapmış, bu sefer de piyanist Ece Dağıstan ile yeni bir yola çıkmıştı. Bu evlilik ilk evlilik kadar sürmedi, 3 yılın sonunda 2022'de boşanmaya karar verdiler.
Birkaç yıldır Fazıl Say yeniden aşka kendini kapamış gibi duruyordu ki geçtiğimiz saatlerde kendisinin yeniden evliliği denemeye karar verdiğini öğrendik! Müzisyen olunca müzisyen seçiliyor herhalde, Fazıl Say'ın son aşkının da orkestrasındaki flüt sanatçısı Aslıhan And olduğu ortaya çıktı.
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Üç aydır beraber olan çiftin, jet hızıyla evlilik kararı aldığı haberi kulislerde çoktam kol gezmeye başladı! Yakında çıkar kokusu, belli mi olur, direkt düğünü de görebiliriz. Ne diyelim? Hayırlısı uğurlusu olsun!
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