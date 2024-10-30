Önce Çellist, Sonra Piyanist: Üçüncü Evliliğe Hazırlanan Fazıl Say, Kalbini Bu Sefer Flüt Sanatçısına Kaptırdı

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın üçüncü kez nikah masasına oturmaya karar verdiği ortaya çıktı. İlk evliliğini çellist, ikinci evliliğini piyanistle yapan Say'ın üçüncü müstakbel eşinin de flüt sanatçısı olduğu öğrenildi.