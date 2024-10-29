Gözümüzün Önüne Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yi Omuzlarında Taşıdığı Poz Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Gözümüzün Önüne Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yi Omuzlarında Taşıdığı Poz Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Kıvanç Tatltuğ'un oğlu Kurt Efe'yi omuzlarında taşıdığı yeni poz sosyal medyayı büyük salladı!
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Kurt Seyit ve Şura setinde aşık olup 2016 yılında evlendiği Başak Dizer'le gündemden bir an olsun düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatındaki tavrı ve ailesine düşkünlüğüyle hayran bırakıyor biliyorsunuz.
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En son Aile dizisinde izlediğimiz ve performansıyla iyice devleşen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 41. yaş doğum gününü kutlarken yeni girişimini de açıklayıvermişti hatırlarsanız.
Kurt Efe'nin son halini de annesiyle pozunda görmüştük! Doğduğu günden bu yana anne ve babasını koynundan ayırmadığı Kurt Efe resmen gözümüzün önünde büyüdü.
Babasıyla birkaç pozunu gördük, her seferinde de eridik ama bu seferki başka bir yer edindi hafızalarda...
Başak Dizer'in hikayesinde paylaştığı siyah beyaz fotoğrafta oğlunu omuzlarında taşıyan baba Tatlıtuğ sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım 👇
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