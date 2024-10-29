Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gözümüzün Önüne Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yi Omuzlarında Taşıdığı Poz Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Gözümüzün Önüne Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yi Omuzlarında Taşıdığı Poz Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 22:12

Kıvanç Tatltuğ'un oğlu Kurt Efe'yi omuzlarında taşıdığı yeni poz sosyal medyayı büyük salladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kurt Seyit ve Şura setinde aşık olup 2016 yılında evlendiği Başak Dizer'le gündemden bir an olsun düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatındaki tavrı ve ailesine düşkünlüğüyle hayran bırakıyor biliyorsunuz.

Kurt Seyit ve Şura setinde aşık olup 2016 yılında evlendiği Başak Dizer'le gündemden bir an olsun düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatındaki tavrı ve ailesine düşkünlüğüyle hayran bırakıyor biliyorsunuz.

En son Aile dizisinde izlediğimiz ve performansıyla iyice devleşen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 41. yaş doğum gününü kutlarken yeni girişimini de açıklayıvermişti hatırlarsanız.

En son Aile dizisinde izlediğimiz ve performansıyla iyice devleşen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 41. yaş doğum gününü kutlarken yeni girişimini de açıklayıvermişti hatırlarsanız.

Maaile bağ bozumuna giden Tatlıtuğların yeni şarap markası için kolları sıvadığı anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kurt Efe'nin son halini de annesiyle pozunda görmüştük! Doğduğu günden bu yana anne ve babasını koynundan ayırmadığı Kurt Efe resmen gözümüzün önünde büyüdü.

Kurt Efe'nin son halini de annesiyle pozunda görmüştük! Doğduğu günden bu yana anne ve babasını koynundan ayırmadığı Kurt Efe resmen gözümüzün önünde büyüdü.

Babasıyla birkaç pozunu gördük, her seferinde de eridik ama bu seferki başka bir yer edindi hafızalarda...

Babasıyla birkaç pozunu gördük, her seferinde de eridik ama bu seferki başka bir yer edindi hafızalarda...

Başak Dizer'in hikayesinde paylaştığı siyah beyaz fotoğrafta oğlunu omuzlarında taşıyan baba Tatlıtuğ sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Başak Dizer'in hikayesinde paylaştığı siyah beyaz fotoğrafta oğlunu omuzlarında taşıyan baba Tatlıtuğ sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım 👇

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın