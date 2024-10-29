Geçtiğimiz Yıl Ödediği Dudak Uçuklatan Vergiyi Açıklayan Hasan Can Kaya'dan Devlete Taş!
Geçtiğimiz Yıl Ödediği Dudak Uçuklatan Vergiyi Açıklayan Hasan Can Kaya'dan Devlete Taş!
Forbes'da yer alan habere göre Hasan Can Kaya ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı. Dudak uçuklatan vergi miktarını tiye alan Hasan Can Kaya, devlete taş attı!
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Hayatımıza Konuşanlar ile hızlı bir giriş yapan, önce YouTube'da rekorlar kırıp sonra EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, son zamanların en popüler komedyenlerinden biri biliyorsunuz.
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Kimi zaman özel hayatı kimi zaman da Konuşanlar'daki esprileriyle konuştuğumu Kaya, bu sefer Forbes'a verdiği röportajla gündemde!
Forbes'da yer alan habere göre Hasan Can, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" dedi ve geçtiğimiz yıl tamı tamına 30 milyon TL vergi ödediğini açıkladı.
Bu hesapla bir senede 70-80 milyon TL para kazandığı anlaşılan Hasan Can, kazancının neredeyse yarısını devlete ödediğini vurgulayarak bir de taş attı. "Ben en çok devleti güldürüyormuşum!" dedi.
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