29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımında Kendisini Es Geçen Tarkan'dan Norm Ender'e İnce Hareket!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımında Kendisini Es Geçen Tarkan'dan Norm Ender'e İnce Hareket!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını kendi marşıyla değil, Norm Ender'in Parla'sıyla yapan Tarkan ince hareketiyle takdir topladı!
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Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı! Ne yazık ki kutlamalar daha önceki seneler kadar şanlı ve coşkulu değil fakat yine de güzel şeyler oluyor...
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Geçtiğimiz sene Cumhuriyetin 100. yılı şerefine hem Kenan Doğulu'dan hem Tarkan'dan hem de Norm Ender'den marş dinlemiştik hatırlarsanız.
Her biri birbirinden güzel olsa da 100. yıla damgasını vuran marş Norm Ender'in "Parla"sı olmuştu. Nice yenidoğanlara "Parla" ismi verildi, marş aylarca kulaklarımızda yankılandı. Bugün de yine en çok Parla'yı duyduk 🇹🇷
Geçtiğimiz saatlerde, bugünün anlam ve önemine hitaben Instagram hesabında bir paylaşım yapan Tarkan'dan ince ve alkışlanacak bir hareket geldi!
Tarkan, megastarlığını konuşturarak Cumhuriyet bayramı kutlamasında kendi marşını es geçti ve Norm Ender'in Parla'sıyla paylaşım yaptı.
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