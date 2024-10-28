29 Ekim'e Özel 13 Yaşındaki Güzel Kızı Melisa'yı Ağırlayan Ceyda Düvenci Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu
29 Ekim'e Özel 13 Yaşındaki Güzel Kızı Melisa'yı Ağırlayan Ceyda Düvenci Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu
Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında 29 Ekim'e özel güzel kızı Melisa'yı ağırladı! İzleyici Ceyda Düvenci ve kızının arasındaki şahane bağa bir kez daha şahitlik ederken Düvenci ağlamamak için kendini zor tuttu. ❤️
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Ceyda Düvenci'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen serebral palsi hastası dünyalar güzeli kızı Melisa Akgün'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Ceyda Düvenci'nin sosyal medya paylaşımlarından yakinen takip ettiğimiz Melisa, ilk günden bu yana annesini gururlandırırken hepimizin kalbini eritiyor! Son zamanlarda da kendi yolunda yürümek için emin adımlarla ilerliyor kendisi ❤️
Mutlaka denk gelmişsinizdir, aylar önce Melisa'nın Sıla'nın Zahmet Olmazsa şarkısına yorumu sosyal medyada viral olmuş, büyük beğeni toplamıştı. Melisa'nın kendine has sesi yalnızca sosyal medyayı değil Sıla'yı da etkilemişti.
Ceyda Düvenci, 29 Ekim'e özel Bambaşka Sohbetler programında, bir gün şahane bir şarkıcı olacağına yürekten inandığımız güzel kızı Melisa'yı ağırladı.
13 yaşındaki Melisa'nın güzelliği ayrı, kendini ifade ederken seçtiği kelimeler ve derin cümleleri ayrı hayranlık uyandırdı. Anne kızın arasındaki özel bağa ise her zamanki gibi diyecek yoktu... Ana kız hep böyle gözleriniz dolu dolu gülün dileriz! Çok güzelsiniz! ❤️
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