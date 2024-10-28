29 Ekim'e Özel 13 Yaşındaki Güzel Kızı Melisa'yı Ağırlayan Ceyda Düvenci Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu

Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında 29 Ekim'e özel güzel kızı Melisa'yı ağırladı! İzleyici Ceyda Düvenci ve kızının arasındaki şahane bağa bir kez daha şahitlik ederken Düvenci ağlamamak için kendini zor tuttu. ❤️