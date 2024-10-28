Başörtülüler Dövme Yaptıramaz mı? Amin Reis Gizem Yıldız'ın Dövme Hamlesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Abisiyle yaptırdığı kardeşlik dövmesini paylaşırken, 'Bizim için aşırı anlamlıydı videoyu editlerken bile aşırı duygulandım. Koskoca 29 ve 21 yıllık acının tatlı bir tebessümü oldu Aden…❤️‍🩹' notunu düştü.