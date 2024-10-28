Başörtülüler Dövme Yaptıramaz mı? Amin Reis Gizem Yıldız'ın Dövme Hamlesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Başörtülüler Dövme Yaptıramaz mı? Amin Reis Gizem Yıldız'ın Dövme Hamlesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
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"Amin" deyişi çok uzun bir süre kulaklarımızda yankılanan, TikTok'a çektiği videoyla meşhur olan ve o günden beri de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden Gizem Yıldız'ı tanıyorsunuzdur.
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Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız, bir miktar ünlü olur olmaz yaptırdığı estetik işlemlerle dikkat çekmişti hatırlarsanız. Hatta en son, yaptırdığı yanlış işlem yüzünden yüzünün yandığını açıklamıştı kendisi.
Yanlış işlem yaptırması, kendisi de ürün ve estetik merkezi tavsiye ettiğinden tepki çekince de bir tuhaf geri vitesi olmuştu.
Her hafta başka bir detayla konuştuğumuz Amin Reis, bu sefer de Instagram'da paylaştığı yeni videoyla gündeme oturdu. Başörtülü Gizem Yıldız'ın dövme yaptırması sosyal medyada tartışma yarattı.
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Siz ne diyorsunuz? Başörtülüler dövme yaptıramaz mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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