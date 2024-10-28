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Başörtülüler Dövme Yaptıramaz mı? Amin Reis Gizem Yıldız'ın Dövme Hamlesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Başörtülüler Dövme Yaptıramaz mı? Amin Reis Gizem Yıldız'ın Dövme Hamlesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 18:48

Tüm Türkiye'ye 'amin' dedirten TikTok fenomeni Gizem Yıldız, dövme yaptırdı. Dövme yapılan anları ve yeni dövmesini Instagram hesabından paylaşan Yıldız'ın başörtülüyken dövme yaptırması tartışma yarattı.

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"Amin" deyişi çok uzun bir süre kulaklarımızda yankılanan, TikTok'a çektiği videoyla meşhur olan ve o günden beri de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden Gizem Yıldız'ı tanıyorsunuzdur.

"Amin" deyişi çok uzun bir süre kulaklarımızda yankılanan, TikTok'a çektiği videoyla meşhur olan ve o günden beri de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden Gizem Yıldız'ı tanıyorsunuzdur.

Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız, bir miktar ünlü olur olmaz yaptırdığı estetik işlemlerle dikkat çekmişti hatırlarsanız. Hatta en son, yaptırdığı yanlış işlem yüzünden yüzünün yandığını açıklamıştı kendisi.

Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız, bir miktar ünlü olur olmaz yaptırdığı estetik işlemlerle dikkat çekmişti hatırlarsanız. Hatta en son, yaptırdığı yanlış işlem yüzünden yüzünün yandığını açıklamıştı kendisi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yanlış işlem yaptırması, kendisi de ürün ve estetik merkezi tavsiye ettiğinden tepki çekince de bir tuhaf geri vitesi olmuştu.

Yanlış işlem yaptırması, kendisi de ürün ve estetik merkezi tavsiye ettiğinden tepki çekince de bir tuhaf geri vitesi olmuştu.

O meselenin detayları da bu içeriğimizde:

Her hafta başka bir detayla konuştuğumuz Amin Reis, bu sefer de Instagram'da paylaştığı yeni videoyla gündeme oturdu. Başörtülü Gizem Yıldız'ın dövme yaptırması sosyal medyada tartışma yarattı.

Her hafta başka bir detayla konuştuğumuz Amin Reis, bu sefer de Instagram'da paylaştığı yeni videoyla gündeme oturdu. Başörtülü Gizem Yıldız'ın dövme yaptırması sosyal medyada tartışma yarattı.

Abisiyle yaptırdığı kardeşlik dövmesini paylaşırken, 'Bizim için aşırı anlamlıydı videoyu editlerken bile aşırı duygulandım. Koskoca 29 ve 21 yıllık acının tatlı bir tebessümü oldu Aden…❤️‍🩹' notunu düştü.

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Siz ne diyorsunuz? Başörtülüler dövme yaptıramaz mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne diyorsunuz? Başörtülüler dövme yaptıramaz mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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