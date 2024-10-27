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Serseri Doğdu Serseri Ölecek: Teoman'dan Sarılmak İsteyen Hayranına Şaşırtan Cevap!

Serseri Doğdu Serseri Ölecek: Teoman'dan Sarılmak İsteyen Hayranına Şaşırtan Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 22:43

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Teoman, kendisine çakmak hediye edip sarılmak isteyen hayranına verdiği cevapla olay oldu!

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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman son zamanlarda verdiği röportajlarda yaptığı -hepsi birbirinden komik- açıklamalarla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman son zamanlarda verdiği röportajlarda yaptığı -hepsi birbirinden komik- açıklamalarla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Sebebiyse eski asi ve serseri çocuk hallerini bir miktar sürdürse de artık çok daha şerbetli bir beyefendiye dönüşmüş olması! Yaş aldıkça açılan Teoman'ın hayatı boş vermişliği ve özlü sözleri her seferinde güldürüyor.

Sebebiyse eski asi ve serseri çocuk hallerini bir miktar sürdürse de artık çok daha şerbetli bir beyefendiye dönüşmüş olması! Yaş aldıkça açılan Teoman'ın hayatı boş vermişliği ve özlü sözleri her seferinde güldürüyor.

Bu sefer de geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserinde bir hayranına verdiği cevapla gündemde kendisi!

Bu sefer de geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserinde bir hayranına verdiği cevapla gündemde kendisi!

Kendisi yıllar önce dedi biliyorsunuz, serseri doğdu serseri ölecek! İnsanın kendini bilmesi de başka bir şey işte, konserde yaşananlar tam da bu cümleyi kanıtlar nitelikte.

Kendisi yıllar önce dedi biliyorsunuz, serseri doğdu serseri ölecek! İnsanın kendini bilmesi de başka bir şey işte, konserde yaşananlar tam da bu cümleyi kanıtlar nitelikte.

Kendisine çakmak hediye eden genç hayranı bir kez sarılmak isteyince, bir uzaklara dalıp düşünen Teoman cevaben, 'Büyü de gel!' diyor ve bir kahkaha kopuyor. Buyurun beraber izleyelim! 👇

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