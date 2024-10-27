Yıllar Sonra İlk Kez Yazılanlara Baktığını Söyleyen Farah Zeynep Abdullah Sinirlerini Hoplatan Yorumu Açıkladı

'Ya bu çok kötü bir şey bence bu. Gülmeye laf edilmesi... Bir erkeğe de bunu söylesen sinirlenirdim yani sana ne?' diyerek sözlerine devam eden Farah Zeynep, sosyal ortamda da yüksek sesle gülen birilerinin uyarılmasından rahatsız olduğunu vurgulayıp, 'Bunu kim öğretti? Neden böyle bir şey öğretildi? Bunlar çok çirkin fikirler yani. Bunlar tüyler ürpertici fikirler!' ifadelerini kullandı.