Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıllar Sonra İlk Kez Yazılanlara Baktığını Söyleyen Farah Zeynep Abdullah Sinirlerini Hoplatan Yorumu Açıkladı

Yıllar Sonra İlk Kez Yazılanlara Baktığını Söyleyen Farah Zeynep Abdullah Sinirlerini Hoplatan Yorumu Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 21:58

Yaptığı açıklamalarla, sosyal medyada attığı taşlarla, kombinleri ve oyunculuğuyla sık sık gündem olan Farah Zeynep Abdullah, Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk oldu. Bugüne dek sinirlerini en çok bozan yorumu açıklayan Farah, konunun derinine inip ders de verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllar önce hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatında yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadaki atışmalarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

Yıllar önce hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatında yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadaki atışmalarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

En son geçtiğimiz yıl başlayan Yılmaz Güney polemiğinin son ayağı olan Nur Sürer tartışmasıyla gündem olan Farah Zeynep Abdullah, yine lafını sakınmamıştı hatırlarsanız.

En son geçtiğimiz yıl başlayan Yılmaz Güney polemiğinin son ayağı olan Nur Sürer tartışmasıyla gündem olan Farah Zeynep Abdullah, yine lafını sakınmamıştı hatırlarsanız.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk olan Farah Zeynep, Bihter filminden meme ucu meselesine derin bir sohbet etti. Konu sosyal medyaya ve sosyal medyada yazılanlara geldiğinde ise yaptığı itiraf çarpıcıydı.

Geçtiğimiz saatlerde Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk olan Farah Zeynep, Bihter filminden meme ucu meselesine derin bir sohbet etti. Konu sosyal medyaya ve sosyal medyada yazılanlara geldiğinde ise yaptığı itiraf çarpıcıydı.

Bugüne dek en sinir olduğu yorum sorulan Farah Zeynep Abdullah, yıllardır kendisi için yazılanlara bakmadığını söyledi ve sırf bu soruya cevap verebilmek için o gün baktığını dile getirdi. Sinirini hoplatan yorumun ise gülüşüne takılıp kendisini Recep İvedik'e benzettiğini söyleyen kullanıcıya ait olduğunu itiraf etti.

Bugüne dek en sinir olduğu yorum sorulan Farah Zeynep Abdullah, yıllardır kendisi için yazılanlara bakmadığını söyledi ve sırf bu soruya cevap verebilmek için o gün baktığını dile getirdi. Sinirini hoplatan yorumun ise gülüşüne takılıp kendisini Recep İvedik'e benzettiğini söyleyen kullanıcıya ait olduğunu itiraf etti.

"Bu sabah baktım ve ne biliyor musun? Beni gerçekten üzdü. Şu; 'Gülerken biraz daha ağzını kapatmayı ve kibar olmayı deneyebilir. Kadının içinden Recep İvedik çıkıyor resmen" dedi.

"Bu sabah baktım ve ne biliyor musun? Beni gerçekten üzdü. Şu; 'Gülerken biraz daha ağzını kapatmayı ve kibar olmayı deneyebilir. Kadının içinden Recep İvedik çıkıyor resmen" dedi.

'Ya bu çok kötü bir şey bence bu. Gülmeye laf edilmesi... Bir erkeğe de bunu söylesen sinirlenirdim yani sana ne?' diyerek sözlerine devam eden Farah Zeynep, sosyal ortamda da yüksek sesle gülen birilerinin uyarılmasından rahatsız olduğunu vurgulayıp, 'Bunu kim öğretti? Neden böyle bir şey öğretildi? Bunlar çok çirkin fikirler yani. Bunlar tüyler ürpertici fikirler!' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın