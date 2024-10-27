Yıllar Sonra İlk Kez Yazılanlara Baktığını Söyleyen Farah Zeynep Abdullah Sinirlerini Hoplatan Yorumu Açıkladı
Yıllar Sonra İlk Kez Yazılanlara Baktığını Söyleyen Farah Zeynep Abdullah Sinirlerini Hoplatan Yorumu Açıkladı
Yaptığı açıklamalarla, sosyal medyada attığı taşlarla, kombinleri ve oyunculuğuyla sık sık gündem olan Farah Zeynep Abdullah, Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk oldu. Bugüne dek sinirlerini en çok bozan yorumu açıklayan Farah, konunun derinine inip ders de verdi.
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Yıllar önce hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatında yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadaki atışmalarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
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En son geçtiğimiz yıl başlayan Yılmaz Güney polemiğinin son ayağı olan Nur Sürer tartışmasıyla gündem olan Farah Zeynep Abdullah, yine lafını sakınmamıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk olan Farah Zeynep, Bihter filminden meme ucu meselesine derin bir sohbet etti. Konu sosyal medyaya ve sosyal medyada yazılanlara geldiğinde ise yaptığı itiraf çarpıcıydı.
Bugüne dek en sinir olduğu yorum sorulan Farah Zeynep Abdullah, yıllardır kendisi için yazılanlara bakmadığını söyledi ve sırf bu soruya cevap verebilmek için o gün baktığını dile getirdi. Sinirini hoplatan yorumun ise gülüşüne takılıp kendisini Recep İvedik'e benzettiğini söyleyen kullanıcıya ait olduğunu itiraf etti.
"Bu sabah baktım ve ne biliyor musun? Beni gerçekten üzdü. Şu; 'Gülerken biraz daha ağzını kapatmayı ve kibar olmayı deneyebilir. Kadının içinden Recep İvedik çıkıyor resmen" dedi.
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