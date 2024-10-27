Şarap Üretmek İçin Kolları Sıvayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den Kurt Efe'li Bağ Bozumu Çıkarması!
Şarap Üretmek İçin Kolları Sıvayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den Kurt Efe'li Bağ Bozumu Çıkarması!
Geçtiğimiz haftalarda yeni bir girişim için kolları sıvadıklarının sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kırklareli'ne üzüm toplamaya bağ bozumuna gitti! Minik oğulları Kurt Efe de yanlarındaydı, yeni projelerinin ne olduğu da kesinleşmiş oldu.
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Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla gündemden bir an olsun düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, senelerdir 2016 yılında "sonsuza dek evet" dediği eşi Başak Dizer'e büyük aşkıyla hayran bırakıyor.
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Bir de 2021'de kavuştukları dünya tatlısı "Jr. Behlül" oğulları Kurt Efe var ki... Çiftimiz yalnızca birbirlerine değil, oğullarına da deli gibi düşkün! Nereye gitseler orada Kurt Efe'yi de görüyor, her seferinde 41 kere maşallah diyoruz.
Belki denk gelmişsinizdir, Tatlıtuğlar geçtiğimiz haftalarda gizemli bir paylaşımda bulunmuş, yeni bir iş için kolları sıvadıklarının sinyalini vermişti.
Birkaç saat önce, Başak Dizer'in Instagram paylaşımlı o gizemli girişimin ne olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.
Ve elbette Kurt Efe de oradaydı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un 41. yaşına bastığı bu doğum gününde Kırklareli'ne bağ bozumuna giden aile kendi şarap markalarını çıkarmak için hazırlıklara başladı.
Minik parmaklarıyla anne ve babasına yardım eden Kurt Efe de üzüm topladı.
Ardından soluğu teyzelerin yanında aldılar!
Buram buram samimiyet kokan pozlar yine ve yeniden "keyfiniz bozulmasın" dedirtirken bir kez daha orta yerimizden çatlamamıza sebep oldu! 🧿
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Çocuk ne kadar büyümüş, maşallah
o saçlarla..
adamin kac senedir bag evi var yeni bir ise girisecekmis gibi algi yaratmak nedir allah askina? birde komsularinin kimler oldugunu bilseniz😊 ne oyuncular ne ... Devamını Gör