Şarap Üretmek İçin Kolları Sıvayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den Kurt Efe'li Bağ Bozumu Çıkarması!

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir girişim için kolları sıvadıklarının sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kırklareli'ne üzüm toplamaya bağ bozumuna gitti! Minik oğulları Kurt Efe de yanlarındaydı, yeni projelerinin ne olduğu da kesinleşmiş oldu.