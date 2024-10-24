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Hadise'nin İkonik Tokat Dansını Taklit Etti: İlker Ayrık'tan Uzun Süre Hafızalardan Silinmeyecek Şov!

Hadise'nin İkonik Tokat Dansını Taklit Etti: İlker Ayrık'tan Uzun Süre Hafızalardan Silinmeyecek Şov!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 21:13

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik tokat dansını taklit ettiği anlar programa damga vurdu!

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Hem eşi Sanem Ayrık'la yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hem de deli dolu, komik halleriyle gönlümüzde taht kuran efsane oyuncu İlker Ayrık'ı anlatmaya gerek yok herhalde!

Hem eşi Sanem Ayrık'la yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hem de deli dolu, komik halleriyle gönlümüzde taht kuran efsane oyuncu İlker Ayrık'ı anlatmaya gerek yok herhalde!

Şu sıralar hem sinemadan hem de televizyondan uzak kolan İlker Ayrık, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk oldu.

Şu sıralar hem sinemadan hem de televizyondan uzak kolan İlker Ayrık, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk oldu.

Eşi Sanem'in de videolarıyla katıldığı, oldukça keyifli bir sohbetin aktığı programa damgasını vuran bölüm ise İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik dansını taklit ettiği anlar oldu!

Eşi Sanem'in de videolarıyla katıldığı, oldukça keyifli bir sohbetin aktığı programa damgasını vuran bölüm ise İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik dansını taklit ettiği anlar oldu!

Hadise'nin erkek dansçılarını birer birer tokatladığı o unutulmaz dansı bir hatırlayalım önce! 👇

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Sonra da sarı peruğunu takıp büyük bir Hadise havasıyla salınan... 🙈

Sonra da sarı peruğunu takıp büyük bir Hadise havasıyla salınan... 🙈
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Müthiş de bir performans sergileyen İlker Ayrık'a bakalım! 😂

Müthiş de bir performans sergileyen İlker Ayrık'a bakalım! 😂

Hadise'nin tokat şovu hafızalarımıza kazınmıştı orası kesin ama İlker Ayrık'ın taklidi magazin tarihinin efsaneleri arasında çoktan yerini aldı bizce!

İyi seyirler! 😂

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