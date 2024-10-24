Hadise'nin İkonik Tokat Dansını Taklit Etti: İlker Ayrık'tan Uzun Süre Hafızalardan Silinmeyecek Şov!
Hadise'nin İkonik Tokat Dansını Taklit Etti: İlker Ayrık'tan Uzun Süre Hafızalardan Silinmeyecek Şov!
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik tokat dansını taklit ettiği anlar programa damga vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem eşi Sanem Ayrık'la yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hem de deli dolu, komik halleriyle gönlümüzde taht kuran efsane oyuncu İlker Ayrık'ı anlatmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu sıralar hem sinemadan hem de televizyondan uzak kolan İlker Ayrık, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk oldu.
Eşi Sanem'in de videolarıyla katıldığı, oldukça keyifli bir sohbetin aktığı programa damgasını vuran bölüm ise İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik dansını taklit ettiği anlar oldu!
👇
Sonra da sarı peruğunu takıp büyük bir Hadise havasıyla salınan... 🙈
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müthiş de bir performans sergileyen İlker Ayrık'a bakalım! 😂
İyi seyirler! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın