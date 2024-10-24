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Terör Saldırısı Sebebiyle İptal Edilen Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Bir Tepki de Gülben Ergen'den Geldi

Terör Saldırısı Sebebiyle İptal Edilen Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Bir Tepki de Gülben Ergen'den Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 18:26

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkenin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim terörü lanetledi, tepkisini net bir dille belirtti. Önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini öğrenen Gülben Ergen, karara isyan etti.

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Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ülkeyi yeniden derin bir yasa boğdu.

Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ülkeyi yeniden derin bir yasa boğdu.

5 şehidimiz, 22 de yaralımızın olduğu açıklanan saldırı, sosyal medyada büyük tepki çekerken önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu.

5 şehidimiz, 22 de yaralımızın olduğu açıklanan saldırı, sosyal medyada büyük tepki çekerken önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu.

Geçtiğimiz saatlerde kutlamaların iptal kararına ilk tepki gösteren isim Şahan Gökbakar olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde kutlamaların iptal kararına ilk tepki gösteren isim Şahan Gökbakar olmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce bir tepki de Gülben Ergen'den geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmemesi gerektiğini düşünen Gülben Ergen, "Gururla onurla kutlanmalıdır" dedi. 👇

Birkaç saat önce bir tepki de Gülben Ergen'den geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmemesi gerektiğini düşünen Gülben Ergen, "Gururla onurla kutlanmalıdır" dedi. 👇
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