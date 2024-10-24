Terör Saldırısı Sebebiyle İptal Edilen Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Bir Tepki de Gülben Ergen'den Geldi

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkenin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim terörü lanetledi, tepkisini net bir dille belirtti. Önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini öğrenen Gülben Ergen, karara isyan etti.