"Melek Olarak Geldin Melek Olarak Gittin": Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Vefat Eden Köpekleri Genç'e Duygusal Veda!
"Melek Olarak Geldin Melek Olarak Gittin": Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Vefat Eden Köpekleri Genç'e Duygusal Veda!
Geçtiğimiz saatlerde köpeği Genç'i kaybettiğini duyuran Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer'den destek gecikmedi. Başak Dizer de Genç'e oldukça duygusal bir veda mesajı paylaştı.
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2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, özellikle son birkaç yıldır en favori çiftlerin başında geliyor.
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2022'de ilk bebekleri Kurt Efe'ye kavuşan çiftimiz, yalnızca birbirlerine olan düşkünlükleriyle değil, oğullarını yanlarından ayırmamalarıyla da düzenli olarak kalp eritiyor.
Aynı zamanda evcil hayvanlarına verdikleri önem ve özenle de göze çarpıyorlar. Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ can dostu Genç'i kaybettiklerini aşağıdaki pozla duyurmuştu.
Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer'den de destek gecikmedi. Köpekleri Genç'e dokunaklı bir son veda mesajı yazan Başak Dizer duygulandırdı 😔
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Evcil hayvanlar artık ailen gibi oluyor, melek olup gidince acısı bambaşka 🙏