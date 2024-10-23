Vefat Eden Köpeği Genç'le Paylaşım Yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un Değişen Tarzı Akıllara 'Behlül'ü Getirdi!
Vefat Eden Köpeği Genç'le Paylaşım Yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un Değişen Tarzı Akıllara 'Behlül'ü Getirdi!
Son dönemlerde sosyal medya kullanımını bir hayli azaltan Kıvanç Tatlıtuğ, hayatını kaybeden köpeğiyle yeni karelerini paylaştı. Karizmatik oyuncunun bu karelerdeki değişimiyse akıllara 'Behlül'ü getirdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ rol aldığı her yapımla hafızalarımıza kazınıp, ülkenin en başarılı oyuncularından biri olmayı başardı şüphesiz.
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Her daim yükselişte olan kariyeri, görenlerin bir yere nazar boncuğu iliştiresi gelen Başak Dizer'le evliliği ve mükemmel babalığıyla gözlerden kalpler çıkarıyor kendisi.
Ülkenin en yakışıklı ünlüleri dendiğinde akıllara gelen ilk kişi olan Kıvanç Tatlıtuğ yaz aylarında başlayan ufak çaplı sosyal medya detoksuna da devam ediyor.
Ünlü oyuncu bu kez de patili dostu Genç'le olan karelerini paylaştı. Hayatını kaybeden köpeğiyle pozlarını paylaşan Kıvanç'ın değişimi de dikkat çekti.
Uzun saçlarıyla hemen sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken karizmatik oyuncunun paylaşımına birçok yorum yağdı.
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