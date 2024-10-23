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Bahar Dizisinin Yıldızı Demet Evgar, Fethullah Gülen'in Ölümüyle Defne Joy Foster'ı Yad Etti!

Bahar Dizisinin Yıldızı Demet Evgar, Fethullah Gülen'in Ölümüyle Defne Joy Foster'ı Yad Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.10.2024 - 09:28

13 yıl önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası yad edilmeye devam ediyor. Demet Evgar da Foster'ı unutmayan isimlerden oldu.

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Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 86 yaşındayken öldü.

Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 86 yaşındayken öldü.

Doğal yollarla öldüğü belirtilen Gülen'in ölümü üzerine akıllara tek bir isim geldi tabii ki: Defne Joy Foster!

Doğal yollarla öldüğü belirtilen Gülen'in ölümü üzerine akıllara tek bir isim geldi tabii ki: Defne Joy Foster!

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "Feto" lakabını takan ilk kişi olan Foster böylesi bir günde unutulmadı elbette.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "Feto" lakabını takan ilk kişi olan Foster böylesi bir günde unutulmadı elbette.

Başta ünlüler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı, deli dolu halleriyle gönülleri fetheden güzel oyuncu hakkında paylaşımlar yapmaya başladı.

Başta ünlüler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı, deli dolu halleriyle gönülleri fetheden güzel oyuncu hakkında paylaşımlar yapmaya başladı.

Ünlüler dünyasında, Defne Joy Foster'ı özlemle yad eden isimler arasında şimdilerde Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar da vardı.

Ünlüler dünyasında, Defne Joy Foster'ı özlemle yad eden isimler arasında şimdilerde Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar da vardı.
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Defne Joy'un oğluyla pozunu paylaşan Evgar, "Ahh Defne. Tek tek kopardılar yapraklarımızı. Biz hep doğarız bilmezler" diyerek duygulandırdı.

Defne Joy'un oğluyla pozunu paylaşan Evgar, "Ahh Defne. Tek tek kopardılar yapraklarımızı. Biz hep doğarız bilmezler" diyerek duygulandırdı.

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