Nilgün Belgün, Fethullah Gülen'in Ölümü Üstüne 'FETÖ' Lakabını İlk Kez Kullanan Defne Joy Foster'ı Andı!

Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü üzerine akıllara ilk gelen isim Defne Joy Foster oldu. Nilgün Belgün, 'FETÖ' lakabını ilk kez kullanan güzel oyuncu Defne Joy'u albümünden ilk kez çıkardığı bir kareyle yad etti.