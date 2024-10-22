Nilgün Belgün, Fethullah Gülen'in Ölümü Üstüne 'FETÖ' Lakabını İlk Kez Kullanan Defne Joy Foster'ı Andı!
Nilgün Belgün, Fethullah Gülen'in Ölümü Üstüne 'FETÖ' Lakabını İlk Kez Kullanan Defne Joy Foster'ı Andı!
Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü üzerine akıllara ilk gelen isim Defne Joy Foster oldu. Nilgün Belgün, 'FETÖ' lakabını ilk kez kullanan güzel oyuncu Defne Joy'u albümünden ilk kez çıkardığı bir kareyle yad etti.
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Hayatını ABD'nin Pensilvanya eyaletinde devam ettirip Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli komplo girişimlerinde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Gülen'in ölümünün ardından tüm sosyal medya platformlarında 13 yıl önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster fırtınası esti.
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "Fetö" lakabıyla seslenen ilk kişiydi olan Foster, bu yüzden de Melih Gökçek'ten uyarı almıştı.
Gülüşü, samimi halleri ve enerjisiyle gönüllere taht kuran Defne Joy Foster'ı birçok ünlü isim böyle bir günde anmadan geçmedi!
Bu isimlerden bir tanesi de oyuncu Nilgün Belgün oldu. 30 Ekim 2010'da Show TV'de yayınlanmaya başlayan Yok Böyle Dans programında boy gösteren Belgün, yarışmadaki Defne Joy'un o dönemden kalma bir karesini paylaştı.
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Belgün paylaşımına "Canım Defne huzurla uyu 🙏 Yok Böyle Dans yarışmasında birlikte yarışma arkadaşımdın♥️ Ne çok gülüp eğlenmiştik beraber dans provalarımızda birbirimizi izlerken… Bu fotoğraf da o gecelerden birinden. Hayat…" diyerek başladı.
"Sarılmanın en içten en sıcak en samimi halini yaşamışız… Çünkü gerçek sevgiler belli olur her halinden her davranış biçiminden Albümde sakladığım bu resmini bugün paylaşmak istedim. Defne Joy Foster♥️🌹 Yıl 2010 Yok Böyle Dans Yarışması Show tv"
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